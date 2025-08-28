Από 1 Σεπτεμβρίου η υποβολή δηλώσεων κατεχόμενων κυψελών 2025

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2025 καλούνται οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η διαδικασία είναι ετήσια και υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου και πραγματοποιείται είτε με την κατάθεση έντυπης αίτησης στα γραφεία των κατά τόπους ΔΑΟΚ, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). Η δήλωση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για την ένταξη στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας».

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ως προς τις ημερομηνίες: όποιος μελισσοκόμος καταθέσει τη δήλωση από τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου, θα ενταχθεί υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥπΑΑΤ.