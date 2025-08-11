Κοινότητα Βιολογικής Μελισσοκομίας: «Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε αποδιοπομπαίοι τράγοι»»

Με σκληρή ανακοίνωση, το Σωματείο «Κοινότητα Βιολογικής Μελισσοκομίας» καταγγέλλει ότι γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) να μεταθέτει τις ευθύνες του στον κλάδο, διακινώντας –όπως υποστηρίζει– ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες.

Το Σωματείο μιλά για μια «συντονισμένη επικοινωνιακή στρατηγική» που επιλέγει να στοχοποιήσει συλλήβδην τους βιολογικούς μελισσοκόμους, αντί να ερευνήσει και να τιμωρήσει τυχόν πραγματικές παρατυπίες. Στην ανακοίνωσή του, παραθέτει τρία βασικά «ψέματα» που, όπως λέει, έχουν διακινηθεί από το Υπουργείο, και δίνει τις δικές του απαντήσεις.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι» Θυσιάζοντας τις μέλισσες για να σωθούν οι υπεύθυνοι

Το Σωματείο «Κοινότητα Βιολογικής Μελισσοκομίας» καταγγέλλει τη συντονισμένη επικοινωνιακή στρατηγική της τελευταίας περιόδου, με την οποία το ΥπΑΑΤ, επιχειρώντας να μετακυλίσει τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγει να στοχοποιήσει οριζοντίως τον κλάδο της βιολογικής μελισσοκομίας, διασπείροντας ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες.

ΨΕΜΑ 1ο Το πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομίας «φούσκωσε» από τα 18 στα 160 εκατ. ευρώ λόγω παραποιημένων αιτήσεων.

Η αλήθεια: Το πρόγραμμα επιδοτεί τη μετατροπή συμβατικών σε βιολογικούς μελισσοκόμους και, εφόσον αυτή εγκριθεί, τη διατήρησή τους στο καθεστώς βιολογικής για 6 χρόνια. Τα 160 εκατ. ευρώ αφορούν αιτήσεις, όχι επιδοτήσεις. Ο αρχικός προϋπολογισμός των 18 εκατ. ήταν εξαρχής παντελώς ανεπαρκής λόγω κακού σχεδιασμού. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ.

ΨΕΜΑ 2ο Υπάρχουν «μαϊμού» βιολογικοί μελισσοκόμοι που εισέπραξαν εκατομμύρια.

Η αλήθεια: Οι πιστοποιημένοι βιολογικοί μελισσοκόμοι επιδοτήθηκαν μία και μοναδική φορά, για την περίοδο 2022–2025, με πολύ μικρά ποσά, στα πλαίσια του Μέτρου 11 της ΚΑΠ. Ποτέ άλλοτε. Δεν υπάρχουν «εκατομμύρια» προς επιστροφή. Οι γενικεύσεις αυτές είναι ψευδείς, προσβλητικές και επικίνδυνες.

ΨΕΜΑ 3ο Το Υπουργείο ανακάλυψε εν μία νυκτί απάτες στη διαδικασία πιστοποίησης και τώρα προσπαθεί να «μαζέψει τα ασυμμάζευτα».

Η αλήθεια: Το Σωματείο είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2022 με τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις (Επιστολή της 14ης Οκτωβρίου 2022 και ακολουθούμενη συνδιάσκεψη στο ΥπΑΑΤ στις 17/10/2022) για:

αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας,

εντατικούς και διαφανείς ελέγχους,

ενιαίο πλαίσιο για τους φορείς πιστοποίησης.

Καταγγείλαμε και δημόσια πρακτικές ορισμένων φορέων πιστοποίησης που υπόσχονταν «μηδενικούς ελέγχους». Οι αρμόδιοι αγνόησαν τα πάντα. Τώρα, αντί να αναλάβουν την ευθύνη, κατασκευάζουν ενόχους.

Καλούμε την Πολιτεία:

Να σταματήσει την παραπληροφόρηση και τη στοχοποίηση.

Να αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού και της εποπτείας.

Να στηρίξει έμπρακτα έναν κλάδο που τιμά τη χώρα διεθνώς.

Το διακύβευμα

Η απαξίωση της βιολογικής μελισσοκομίας δεν πλήττει τους «επιτήδειους» – πλήττει τον πραγματικό παραγωγό, την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας.

Το ελληνικό βιολογικό μέλι με την τεκμηριωμένη του βιολογική αξία χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, διαπρέπει στους παγκόσμιους διαγωνισμούς γεύσης και ποιότητας, και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εθνικού προϊόντος που διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό. Οι Έλληνες μελισσοκόμοι είναι θεματοφύλακες της βιοποικιλότητας και

εξασφαλίζουν τη διατροφική αλυσίδα μέσω της επικονίασης των μελισσών τους, ενώ συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ.

Το Σωματείο «Κοινότητα Βιολογικής Μελισσοκομίας» δεν δέχεται η Πολιτεία να αφήνει από τη μία περιθώρια σε «ημετέρους» για παρατυπίες και από την άλλη να πλήττει με ψευδείς δηλώσεις τον κλάδο και να υπονομεύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες μας.

Η μελισσοκομία δεν είναι πρόβλημα – είναι μέρος της λύσης. Μια λύση βιώσιμη, παραγωγική και αξιόπιστη για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής.