Απόφαση προκαταβολής ύψους 453.372 ευρώ για αποζημιώσεις σε πληγέντες με αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε τη χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μεταξύ 17 Ιουλίου και 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Η δράση αφορά περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ρόδου, Έβρου, Ροδόπης, Κέρκυρας, Κορινθίας και Μαγνησίας. Η προκαταβολή καλύπτει ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής που δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ και βασίζεται σε αρχική εκτίμηση του Οργανισμού, με χρήση δορυφορικών δεδομένων από το σύστημα Copernicus.

Τα ποσά της προκαταβολής καθορίζονται ανά τύπο καλλιέργειας και κατηγορία παραγωγού: οι κατ’ επάγγελμα αγρότες λαμβάνουν το 35% της αρχικής εκτίμησης ζημιών, ενώ οι μη κατ’ επάγγελμα αγρότες το 50% αυτού του ποσοστού. Η διαδικασία χορήγησης και παρακολούθησης των πληρωμών θα γίνει μέσω του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι οι πληρωμές κατευθύνονται αποκλειστικά στους δικαιούχους.

Το συνολικό ποσό της προκαταβολής ανέρχεται σε 453.372,50 ευρώ, από τα οποία 330.627,50 ευρώ προορίζονται για κατ’ επάγγελμα αγρότες και 122.745 ευρώ για μη κατ’ επάγγελμα αγρότες. Η προκαταβολή θα αφαιρεθεί από το τελικό ποσό επιχορήγησης, ενώ τα αδιάθετα ποσά επιστρέφονται άμεσα στο Δημόσιο. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη μεταβιβάσιμη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία των πυρκαγιών, ενώ τα στοιχεία των δικαιούχων θα καταγράφονται και θα τηρούνται από τον ΕΛΓΑ για δέκα έτη, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια.