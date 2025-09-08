Για Οκτώβριο πάνε οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τις ζημιές από τον παγετό στις δενδροκαλλιέργειες

Τον Οκτώβριο αναμένεται να δοθούν οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις δενδροκαλλιέργειες από τους ανοιξιάτικους παγετούς, σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr

Η αγωνία των παραγωγών έχει κορυφωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά όπως χαρακτηριστικά λένε αγρότες από την Ημαθία και την Πέλλα, έχει εξαντληθεί παράλληλα και η υπομονή τους καθώς τα έξοδά τους «τρέχουν».

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών από πληγείσες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας σε σύσκεψη που είχε γίνει πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Τρίτη στο ΥΠΑΑΤ είχαν λάβει την υπόσχεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για την χορήγηση προκαταβολών αποζημιώσεων μέσα στο καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τις εκτεταμένες ζημιές που σημειώθηκαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς σε ροδάκινα, βερίκοκα, ακτινίδια κ.ά.

«Περιμέναμε μέσα στο καλοκαίρι να μας δώσουν τις προκαταβολές ωστόσο ακόμα δεν έχουμε λάβει τίποτα…Αυτό που ακούγεται αυτές τις μέρες είναι ότι οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τον παγετό θα δοθούν τον Οκτώβριο. Ο προγραμματισμός μας πάει πίσω, καθώς αν γίνει η πίστωση της προκαταβολής τον επόμενο μήνα, η εκκαθάριση πότε θα γίνει; Τα έξοδα μας τρέχουν, κάνουμε ψεκασμούς για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο με τα παραμορφωμένα, έχουμε τόσες δαπάνες να καλύψουμε και ακόμα περιμένουμε αποζημιώσεις και από τις περσινές βροχοπτώσεις του Αυγούστου του 2024» είπε στο ypaithros.gr o Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας.

Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φέτος οι δενδροκαλλιεργητές (ακαρπία, παραμορφωμένα φρούτα κ.ά.) και το ζήτημα της επίσπευσης της καταβολής των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από τους παγετούς έθεσαν στο ΥΠΑΑΤ πρόσφατα ο Ημαθιώτης Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης (που είχε συνάντηση με τον ΥπΑΑΤ Κώστα Τσιάρα) και ο Τάσος Μπαρτζώκας βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ, ο οποίος με νέα κοινοβουλευτική του ερώτηση προς το ΥΠΑΑΤ ζητά την άμεση καταβολή των προκαταβολών αποζημιώσεων και την κάλυψη όλων των προϊόντων, χωρίς εξαιρέσεις, που υπέστησαν ζημιές.