Αρκαδία: Μονόδρομος οι λιμνοδεξαμενές για τα κηπευτικά

Έχοντας ως κυριότερο πρόβλημα την έλλειψη νερού, προχωρούν οι κηπευτικές καλλιέργειες στην Αρκαδία, η οποία φημίζεται για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί, λόγω έλλειψης υποδομών, που θα έδιναν λύσεις, στο αρδευτικό.

Ο Γιώργος Καπόγιαννης από τα «Ορεινά Περιβόλια», αναφερόμενος στην πορεία των κηπευτικών, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα με το νερό και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν σημαντικά. Φέτος, ευελπιστούμε ότι με τα νερά, που υπάρχουν λόγω των βροχοπτώσεων, δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα. Η μείωση έφτασε μέχρι και το 50%».

Σε ό,τι αφορά την προοπτική λύσης του προβλήματος, τόνισε: «Είναι ώρα για κρατική παρέμβαση με τη δημιουργία υποδομών. Πρέπει να γίνουν ταμιευτήρες πάνω στο Μαίναλο, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Οι λιμνοδεξαμενές είναι μονόδρομος. Βέβαια, και στην περιοχή της Τεγέας, το έργο που υπάρχει παραμένει αναξιοποίητο, αν και έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια».

Σχετικά με τις καλλιέργειες στην Αρκαδία, ο Γιώργος Καπόγιαννης εξήγησε: «Στην Αρκαδία καλλιεργούνται iceberg, κουνουπίδια, λάχανα και μπρόκολα. Η μεγαλύτερη έκταση αφορά συμβολαιακές καλλιέργειες. Οι τιμές στην ελεύθερη αγορά είναι ανεβασμένες, αλλά οι τιμές στο ράφι δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές του χωραφιού. Όταν το χωράφι δίνει 0,60 ευρώ, στο ράφι το βλέπεις στα 2 ευρώ, ενώ παλιότερα ήταν γύρω στο 1,20 ευρώ».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι τα πλέον ακριβά προϊόντα που φεύγουν από το χωράφι είναι τα iceberg και το ραντίτσιο, με τιμές που ξεκινούν από 0,90 ευρώ και πάνω.