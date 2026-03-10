Σκόρδο: Στα ίδια επίπεδα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της χώρας

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με την περσινή περίοδο εξελίσσεται η καλλιέργεια του σκόρδου στη χώρα. Παρά το έντονο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το προϊόν, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, μια σειρά από διαρθρωτικά προβλήματα συνεχίζουν να περιορίζουν τις δυνατότητες επέκτασης της παραγωγής. Το υψηλό κόστος καλλιέργειας, η έλλειψη εργατικών χεριών, η περιορισμένη εκμηχάνιση και η απουσία οργανωμένων συλλογικών σχημάτων αποτελούν βασικά εμπόδια για έναν δυναμικό κλάδο με σημαντικές προοπτικές.

Πλατύκαμπος: Ποιοτικό προϊόν με εξαγωγικό ενδιαφέρον, αλλά «κολλημένο» στα ίδια στρέμματα

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας, περιοχή με μακρά παράδοση στην παραγωγή σκόρδου, οι καλλιεργητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο όμως δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσε. Όπως αναφέρει ο Φάνης Μπανές, έμπειρος παραγωγός της περιοχής, οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες προσδίδουν στο τοπικό σκόρδο ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αναγνωρίζονται και στις διεθνείς αγορές.

«Το προϊόν μας παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η ανάγκη εκμηχάνισης της παραγωγής με σύγχρονα μέσα δεν μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Παράλληλα, η απουσία καλύτερης οργάνωσης στην εμπορία περιορίζει την προστιθέμενη αξία», σημειώνει.

Η περσινή καλλιεργητική χρονιά για την περιοχή χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, με καλές αποδόσεις και ποιοτικό προϊόν. Οι τιμές για την Α΄ κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ 28 και 30 λεπτών το κεφάλι, ενώ οι χαμηλότερες τιμές διαμορφώθηκαν στα 13 λεπτά. Παρά τα θετικά στοιχεία, η καλλιέργεια παραμένει σταθερή σε έκταση, χωρίς σημάδια ουσιαστικής ανάπτυξης.

Νέα Βύσσα: Προβληματισμός για τις βροχοπτώσεις και την έλλειψη εργατών

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εικόνα στη Νέα Βύσσα Έβρου. Ο παραγωγός, Τάσος Γιαμογλίδης, επισημαίνει ότι οι τιμές της Α΄κατηγορίας διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 23 λεπτά το κεφάλι, με την παραγωγή να χαρακτηρίζεται αρκετά καλή.

Για τη φετινή περίοδο, οι εκτάσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων προκαλούν ανησυχία. «Το σκόρδο δεν χρειάζεται πολύ νερό στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Νερό απαιτεί κυρίως στη φάση σχηματισμού του βολβού, όπου χρειάζονται ζέστη και σταθερές καιρικές συνθήκες», αναφέρει. Η συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς δυσχεραίνει τον προγραμματισμό και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Ψαχνά: Ακριβή γη και συγκεντρωμένη εμπορία πιέζουν το εισόδημα

Στην Εύβοια και συγκεκριμένα στα Ψαχνά, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην εξεύρεση και στο υψηλό κόστος ενοικίασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ο παραγωγός, Δημήτρης Κίττας, τονίζει ότι, πέρα από τη δυσκολία εξεύρεσης χωραφιών, το συνολικό κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά. «Το σκόρδο είναι φυτό με μεγάλο βιολογικό κύκλο και υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, από τη φύτευση έως τη συγκομιδή. Τα καλλιεργητικά έξοδα, τα εφόδια και τα εργατικά έχουν αυξηθεί, πιέζοντας το περιθώριο κέρδους», επισημαίνει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη δομή της αγοράς. Η εμπορία, όπως λέει, παραμένει εδώ και δεκαετίες συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό εμπόρων, οι οποίοι ουσιαστικά καθορίζουν τις τιμές. Η απουσία οργανωμένων συλλογικών σχημάτων παραγωγών στερεί από τους καλλιεργητές διαπραγματευτική ισχύ. Το αποτέλεσμα είναι διττό: «Οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να παραμένει καθηλωμένο, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλές τιμές στο ράφι. Έτσι, παρά τη δυναμική και την ποιότητα του ελληνικού σκόρδου, ο κλάδος εξακολουθεί να κινείται χωρίς ουσιαστική αναπτυξιακή ώθηση, αναζητώντας τις προϋποθέσεις για ένα πιο οργανωμένο και βιώσιμο μέλλον».

