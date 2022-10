BEYOND: Έδωσε στίγμα η Διεθνής Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη

Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 29 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ΒEYOND, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO, σε έναν χώρο που καταλάμβανε 20.000 τ.μ. Στόχος της να καταστεί η πόλη διεθνής κόμβος τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ – HELEXPO, την Be-Best και τους Industry Disruptors Game Changers (ID – GC) και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης).

Στο πλαίσιο της BEYOND, πραγματοποιήθηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με τη συμμετοχή 300 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 100 ήταν ελληνικές και ξένες startups, με πάνω από 5.000 B2B (Business to Βusiness) και B2G (Business to Government) συναντήσεις.

Τα εγκαίνια και οι σημαντικές εκδηλώσεις

Την έκθεση εγκαινίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Στην ομιλία του, ο υπουργός υπογράμμισε πως στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζονται συνεχώς καινούργιες τεχνολογικές επενδύσεις, ενώ, αναφερόμενος στο gov.gr, δήλωσε ότι ο κυβερνητικός ιστότοπος συγκεντρώνει 1.500 διαφορετικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε ότι η BEYOND θα εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στην κύρια σκηνή του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η τεχνολογία 6G και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.

Σημαντικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα πάνω στη θεματική των «έξυπνων πόλεων» και την ψηφιοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και την επομένη, το Σάββατο.

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, η εκδήλωση «Greece Innovation 2035», όπου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ελλάδος (ΕΑΤΕ) παρουσίασε μία έρευνα καινοτομίας που εκπονήθηκε με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της προεδρίας της κυβέρνησης, με σκοπό να προσεγγίσει την εξέλιξη του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας έως το 2035. Η έρευνα, που είναι διαθέσιμη στο κοινό, απέδωσε τέσσερα βασικά μελλοντικά σενάρια.

Οι «έξυπνες» πόλεις πρωταγωνίστησαν στην ΒEYOND

O νέος εικονικός κόσμος, η επαυξημένη πραγματικότητα και οι ψηφιακές συλλογές αποτέλεσαν θέματα της ΒEYOND. Στη φετινή έκθεση φιλοξενήθηκαν καινούργιες κατηγορίες, όπως το Metaverse, NFTs, Big Data, και ειδικές συζητήσεις που θα εξετάζουν πώς η τεχνολογία επηρεάζει τη διαμόρφωση διάφορων πτυχών της κοινωνίας του μέλλοντος.

Ταυτόχρονα, η διοργάνωση περιελάμβανε δυναμικές ενότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και τις ευκαιρίες από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις high tech επενδύσεις που αντιστρέφουν το brain drain, την ανάδυση της τεχνολογίας blockchain σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με επιδραστικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της BEYOND, έλαβαν χώρα δέκα παράλληλες εκδηλώσεις, με την ημερίδα της ΕΙΤ να ξεχωρίζει.

Στο Περίπτερο 15, προγραμματίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο θεματικά πάνελ και συζητήσεις για τις «έξυπνες πόλεις», με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ομιλητών. Mεταξύ των δράσεων της έκθεσης, ξεχώρισε η ομιλία με θέμα «New tech implementation for sustainable & smarter cities» που πραγματοποίησε ο σύμβουλος Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Εξωστρέφειας της NEUROPUBLIC, Ιωάννης Μαυρουδής. O κ. Μαυρουδής ανέλυσε το πρόγραμμα NSmart Cities της εταιρείας για τις «έξυπνες πόλεις» και ανέδειξε πώς οι τεχνολογίες μπαίνουν στην υπηρεσία των δήμων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και, εντέλει, την καλύτερη υποστήριξη του πολίτη.

ICC: Πρωτοβουλία της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υπαίθρου

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία NEUROPUBLIC

Ακόμα μία εκδήλωση που ξεχώρισε στο πλαίσιο της BEYOND το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ήταν η συνάντηση των ελληνικών πόλεων της πρωτοβουλίας Intelligent Cities Challenge (ΙCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χορηγός ήταν η εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας NEUROPUBLIC. Όπως εξήγησε στην «ΥΧ» η συντονίστρια της συνάντησης και ICC Lead Expert, Λένα Τσιπούρη, «η ICC είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Συμμετέχουν 136 πόλεις, μεταξύ αυτών και 11 δήμοι που, στην πλειονότητά τους, βρίσκονται στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Τρικάλων, Ιωαννίνων, Τρίπολης, Καβάλας, Κέρκυρας, Πάτρας, Χαλκίδας, Παλαιού Φαλήρου και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει τις πόλεις σε τεχνολογίες αιχμής, ώστε να πραγματοποιήσουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των πόλεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αντάλλαξαν απόψεις και έθεσαν προβληματισμούς αναφορικά με το πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ψηφιοποιηθεί και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς όφελος των κατοίκων της.

Σε δηλώσεις του στην «ΥΧ», ο περιφερειακός διευθυντής Πωλήσεων της NEUROPUBLIC, Φώτης Κώνστας, μας είπε: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία θέλουμε να είμαστε αρωγός. Η εταιρεία μας, με τη βαθιά τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέρει, μεταξύ άλλων, συστήματα υποστήριξης των λειτουργιών των δήμων, τα οποία εφαρμόζονται σε σημαντικές περιφέρειες και δήμους της χώρας, λύνοντας τα χέρια τόσο των υπαλλήλων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων όσο και των ίδιων των δημοτών και των επιχειρήσεων.

Επίσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν μείζονα πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι τεχνολογικές μας λύσεις για την ενημέρωση και την έγκαιρη ενεργοποίηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να κάνει τη διαφορά, ώστε να έχουμε έξυπνες, αλλά και ασφαλείς πόλεις».