BIORURAL: Ψηφιακά εργαλεία βιο-οικονομίας υιοθετούνται από αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη

Στις 31 Αυγούστου 2025, το ευρωπαϊκό έργο BioRural ολοκληρώνει την πορεία του, έχοντας δημιουργήσει ουσιαστικά αποτελέσματα στον τομέα της βιο-οικονομίας. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκειά του, το έργο έδωσε ουσιαστική ώθηση στην υιοθέτηση λύσεων μικρής κλίμακας, με έμφαση στη βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία, από αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ψηφιακή πλατφόρμα

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου ήταν η δημιουργία και κυκλοφορία του BioRural Toolkit – μιας ψηφιακής πλατφόρμας, ανοιχτής σε όλους, η οποία περιέχει επιτυχή παραδείγματα εφαρμογής λύσεων βιοοικονομίας σε όλη την Ευρώπη, χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον κλάδο της βιοοικονομίας, εργαλεία για τη σύνταξη επιχειρηματικών μοντέλων, εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και μελέτες και ερευνητικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η βιοενέργεια, τα βιοϋλικά, η γεωργία, η δασοκομία και η διαχείριση νερού.

Η πλατφόρμα, που παρουσιάστηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2023, αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης για όσους θέλουν να εφαρμόσουν και να εξελίξουν πρακτικές βιοοικονομίας στην ύπαιθρο. Πρόσβαση στην πλατφόρμα: www.biorural-toolkit.eu.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Βιοοικονομίας

Παράλληλα, το BioRural δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Βιοοικονομίας (ERBN), φέρνοντας κοντά ερευνητές, επιχειρηματίες, αγρότες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μέσα από αυτό το δίκτυο διαμορφώθηκε ένα ζωντανό πεδίο συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών για τη στήριξη της αγροτικής βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, μια ανοιχτή πρόσκληση για καινοτόμες ομάδες βιώσιμης οικονομίας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, εγκαινιάζοντας μια διαδικασία αναζήτησης και ανάδειξης πρωτότυπων ιδεών από όλη την Ευρώπη. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις επιλέχθηκαν οι κορυφαίες ομάδες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, κατά τα οποία είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν και να ενισχύσουν τις πρωτότυπες ιδέες τους. Κατόπιν, αναδείχθηκαν οι 12 καλύτερες από κάθε περιοχή, οι οποίες προκρίθηκαν στην εκδήλωση Bioeconomy Challenge, που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2025. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 70 επαγγελματίες από τον τομέα της βιοικονομίας, ενώ η ανάδειξη των τριών πιο καινοτόμων και βιώσιμων ιδεών πραγματοποιήθηκε από ένα πάνελ έμπειρων και καταξιωμένων κριτών.

Οι τρεις κορυφαίες ιδέες που βραβεύθηκαν ήταν:

1. Proservation (Γερμανία): Βιοδιασπώμενη συσκευασία από φλοιούς σιτηρών.

2. NonStop Food (Σλοβενία): Αλεύρι από υποπροϊόντα ζυθοποιίας με βιώσιμη και κυκλική μέθοδο παραγωγής.

3. Noema (Ελλάδα): Κομποστοποιήσιμα ρούχα από βιο-προερχόμενες ίνες.

4. Το BioRural εστίασε, επιπλέον, στην πρακτική εφαρμογή και τη χρήσιμη γνώση, καταγράφοντας ιστορίες επιτυχίας γύρω από θέματα όπως τα βιοπλαστικά, οι εφαρμογές φυκιών, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, η ευζωία των ιχθυοκαλλιεργειών και η βιώσιμη διαχείριση δασών. Συνολικά, εντοπίστηκαν περισσότερες από 35 καινοτομίες που εφαρμόζονται σε αγροτικές περιοχές, από μονάδες αεριοποίησης πυρηνόξυλου και επεξεργασία λυμάτων με φύκια, μέχρι καλαμάκια από παραπροϊόντα σιτηρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία και στις συνέργειες, με την ίδρυση και τη συμμετοχή του έργου στη Συμμαχία Αγροτικής Βιοοικονομίας (Rural Bioeconomy Alliance) και την ανάπτυξη δεσμών με άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα που προωθούν την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα. Παρότι ο επίσημος κύκλος του BioRural ολοκληρώνεται, η συμβολή του έργου και τα αποτελέσματά του θα παραμείνουν ενεργά και αξιοποιήσιμα: Τόσο μέσα από την πλατφόρμα BioRural Toolkit και το δίκτυο ERBN, όσο και μέσα από τη συμμετοχή των εταίρων και των αποτελεσμάτων του έργου στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοοικονομία.

Σχετικά με το BioRural

Το BioRural είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon Europe, υλοποιείται υπό τον συντονισμό του ΕΚΕΤΑ και στοχεύει στην υιοθέτηση λύσεων βιοοικονομίας σε αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη και κυκλική οικονομία, μέσα από τη διάχυση γνώσης, την υποστήριξη της καινοτομίας και τη συνεργασία μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκόμενων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας.

Μάθετε περισσότερα για το έργο BioRural στη διεύθυνση biorural.eu