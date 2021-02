EURICOM HELLAS: Βραβεία για την «ΕΥΤΟΠΙΑ» που φέρνει το ρύζι στις καλύτερες εκδοχές του

Η EURICOM HELLAS και τα προϊόντα ΕΥΤΟΠΙΑ διακρίθηκαν και στα βραβεία Healthy Diet Awards 2021 με βραβείο GOLD στην ενότητα Best Healthy Food Product και την κατηγορία Meal Products με τίτλο «Το Ρύζι στις καλύτερες εκδοχές του» όπως επίσης με βραβεία PLATINUM και GOLD στην ιδιαίτερη ενότητα Best Healthy Food & Beverage Product for Children και την κατηγορία Healthy Food Products for Children με τίτλο «Κοντά στο Παιδί, στον Άνθρωπο, στη Φύση, στη Ζωή- Δεν είναι απλά ρύζι είναι Ευτοπία».

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Κωστηνάκη Γεωργία αναφέρει: «Ήταν τιμή μας να συμμετάσχουμε και να διακριθούμε ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες με έναν κοινό στόχο την δημιουργία Healthy Diet προϊόντων και υπηρεσιών διαμορφώνοντας μια αγορά με σεβασμό στον άνθρωπο. Με την συμμέτοχη μας στα HEALTHY DIET AWARDS μας δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε την φιλοσοφία της Ευτοπία.

Η EURICOM HELLAS καινοτομεί και δημιουργεί τρεις σειρές προϊόντων με στόχο την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με πλούσιες διατροφικές αξίες. «Κλέψαμε» λίγο από την φαντασία των παιδιών και έτσι προσθέσαμε χρώμα όχι μόνο στις συσκευασίες αλλά και στο πιάτο μας. Συνδυάσαμε ρύζι με κόκκινή φακή , ρύζι με μαύρη κινόα και ρύζι με κεχρί , τροφές που μεμονωμένα δεν θα επέλεγαν. Η EURICOM HELLAS με την ΕΥΤΟΠΙΑ προτάσσει τη θρέψη, τον τόπο και τη γεύση με την υπόσχεση να εμπλουτίζει την αγορά με ποιοτικά, νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα».