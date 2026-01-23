Χρ. Κέλλας στη Βουλή- Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Κατηγορηματικός απέναντι στους ισχυρισμούς περί «σοκαριστικής επιστολής – κόλαφου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δήθεν απόκρυψής της εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, κας Ευαγγελία Λιακούλη, σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε υπήρξε απόκρυψη επιστολής, επισημαίνοντας ότι η επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καθημερινή και συνεχής και δεν λειτουργεί με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης. Όπως ανέφερε, πράγματι υπήρξε επιστολή του Επιτρόπου Υγείας και Ευζωίας των Ζώων, κ. Oliver Varhelyi, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιάρα, στις 6 Οκτωβρίου, η οποία αναφέρεται στον εμβολιασμό ως συμπληρωματικό εργαλείο και όχι ως υποχρεωτικό μέτρο, ενώ διευκρίνισε ότι το εμβόλιο που μνημονεύεται ως διαθέσιμο είναι το ιορδανικό Jovivac, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο εμβόλιο.

Ο ΥπΑΑΤ απάντησε εγκαίρως στον Επίτροπο, αναλύοντας τα μέτρα που εφαρμόζει η χώρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και τη στρατηγική εκρίζωσης της ζωονόσου. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε πρόσφατη απάντησή του ο ίδιος ο Επίτροπος δήλωσε ρητά πως «επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Υφυπουργός προειδοποίησε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, και ειδικά στη φέτα ΠΟΠ, της οποίας οι εξαγωγές προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ ετησίως. Όπως εξήγησε, οι περιορισμοί αυτοί θα παρέμεναν έως ότου η χώρα ανακτήσει το καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει 8 έως 10 χρόνια.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό, ενώ τα υπάρχοντα εμβόλια είναι αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας, μη εγκεκριμένα και μη συμβατά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τόνισε επίσης ότι ο εμβολιασμός δεν σταματά τις θανατώσεις, αντίθετα θα καταστήσει τη νόσο ενδημική, όπως έχει αποδειχθεί σε χώρες που τον εφαρμόζουν.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα ακολουθεί πιστά το ενωσιακό πλαίσιο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 687/2020, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κτηνιατρικές σχολές της χώρας, οι οποίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τάσσονται κατά του εμβολιασμού.

Ο ΥφΑΑΤ ανέδειξε το πρωτοφανές πακέτο στήριξης ύψους 167,4 εκατ. ευρώ προς τους κτηνοτρόφους, το οποίο περιλαμβάνει ενισχύσεις για ζωοτροφές, αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, κάλυψη χαμένου εισοδήματος και χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών.

Καταλήγοντας, ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι η μάχη κατά της ευλογιάς συνεχίζεται με επιστημονική τεκμηρίωση, ευθύνη και στήριξη των κτηνοτρόφων, τονίζοντας ότι η κτηνοτροφία αποτελεί εθνικό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και όχι ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.