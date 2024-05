CroBio: Χρηματοδότηση άνω του 1 εκατ. για τη χρήση μικροβίων στο έδαφος

Τη δύναμη των μικροβίων για την ανασύσταση του εδάφους χρησιμοποιεί μια νεοφυής επιχείρηση με έδρα το Cheshire του Λονδίνου, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός κύκλου χρηματοδότησης. Η CroBio έλαβε 1,45 εκατ. ευρώ από μια ομάδα επενδυτών, ανάμεσά τους και το ίδρυμα «The Grantham Foundation for the Protection of the Environment».

Η καινοτόμος προσέγγιση της CroBio για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και την αναγέννηση του εδάφους περιλαμβάνει τη χρήση μικροβίων που απελευθερώνουν ένα υλικό σαν σφουγγάρι γύρω από τις ρίζες των φυτών, το οποίο συμβάλλει επίσης στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης στιγμής για τον πλανήτη μας, πρέπει να αναπτύξουμε λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την αύξηση των παγκόσμιων πόρων για τη διατροφή περίπου 10 δισ. ανθρώπων έως το 2050.

Αυτό θα απαιτήσει την ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων κατά 50%. Η καινοτομία της εταιρείας μας επιχειρεί να δώσει λύσεις σε αυτή την ανάγκη. Η χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να διεξάγουμε δοκιμές πεδίου με βασικούς στρατηγικούς εταίρους και να επεκτείνουμε τη γεωγραφική μας εμβέλεια», δήλωσε ο Wayne Mulhall, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CroBio.