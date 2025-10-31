Δ. Κουρέτας: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρώτη γραμμή για την ευλογιά – Η ευθύνη για τα εμβόλια ανήκει στο Υπουργείο»

Αιχμηρή απάντηση στις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμίζοντας πως η Περιφέρεια έχει αναλάβει εξαρχής ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης, με ευθύνη και επιστημονική τεκμηρίωση.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ευλογιάς που πλήττει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων μας», ανέφερε ο κ. Κουρέτας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια έχει κινητοποιήσει όλους τους μηχανισμούς της για τη στήριξη των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των παραγωγών.

Ωστόσο, άφησε σαφείς αιχμές για τον Υπουργό, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του «όχι μόνο αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, αλλά και προσβάλλουν την επιστημονική αλήθεια και τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά μάχη στην πράξη».

Ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τη νομοθέτηση, έγκριση ή προμήθεια εμβολίων, καθώς πρόκειται για αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «Η ευθύνη για την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, στη διάθεση εμβολίων και στη χάραξη εθνικής στρατηγικής ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κ. Κουρέτας επεσήμανε ότι η Περιφέρεια «εκτελεί με συνέπεια τις οδηγίες, ενεργεί με ταχύτητα και έχει καταθέσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις από επιστήμονες και στελέχη που γνωρίζουν το πεδίο καλύτερα από τον καθένα».

«Δεν μπορεί το Υπουργείο να οικειοποιείται τις επιτυχίες των Περιφερειών όταν υπάρχει πρόοδος και να μεταθέτει ευθύνες όταν παρουσιάζονται προβλήματα. Ο ρόλος μας είναι συμπληρωματικός και συνεργατικός – όχι απολογητικός», τόνισε.

Κλείνοντας, κάλεσε το Υπουργείο να αφήσει «τη λογική της επικοινωνιακής διαχείρισης» και να περάσει «στη λογική της επιστημονικής και επιχειρησιακής συνεργασίας».

«Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας δεν χρειάζονται αλληλοκατηγορίες· χρειάζονται λύσεις, σχέδιο, εμβόλια και στήριξη. Η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου με διαφάνεια, σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστήμη και στους πολίτες», κατέληξε ο κ. Κουρέτας.