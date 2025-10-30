Τέμπη: Δύο συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Δύο αλλοδαπούς συνέλαβαν χθες Τετάρτη 29/10 το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, για παραβίαση των προληπτικών μέτρων μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων βοσκούσε κατόπιν εντολής του δεύτερου συλληφθέντος, περίπου 300 κατσίκια ιδιοκτησίας του, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από την σταβλική εγκατάσταση, παραβιάζοντας έτσι τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.

Πηγή: ertnews.gr