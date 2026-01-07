Δ. Μακεδονία: Απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των πραγωγών και εμπόρων λαϊκών αγορών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν παραγωγοί και έμποροι λαϊκών αγορών της Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Δυτικής Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος», συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία που ξεκίνησε από σήμερα και έχει επ’ αόριστον χαρακτήρα.

Οι διαμαρτυρόμενοι δίνουν ραντεβού αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση αναμένεται δυναμική, με τη συμμετοχή περίπου 400 παραγωγών και εμπόρων. Αμέσως μετά, οι συμμετέχοντες θα κινηθούν προς το μπλόκο των αγροτών στη Σιάτιστα, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο», υποστηρίζοντας πως, «παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί και οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αυξάνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης».

Βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι: μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών και μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, επανεξέταση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021 για την «Αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου», ο οποίος –όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία– «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

Η Ομοσπονδία καταλήγει ότι «η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας πως οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

