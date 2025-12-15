Κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες: Στο τραπέζι κόστος παραγωγής, ρεύμα, πετρέλαιο και ΕΛΓΑ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με σημερινή του δήλωση τοποθετήθηκε αναλυτικά για τα αιτήματα των αγροτών, τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η κυβέρνηση και τα περιθώρια περαιτέρω παρεμβάσεων.

Στη δήλωσή του υπογραμμίζει τη βούληση για ουσιαστικό διάλογο, την ανάγκη στήριξης των παραγωγών και τον σεβασμό στις αντοχές της οικονομίας και στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών τους τελευταίους μήνες και ότι υπάρχει σαφής βούληση να συζητηθούν ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, με έμφαση ζητήματα του κόστους παραγωγής, της ενέργειας (πετρέλαιο, ρεύμα), του ΕΛΓΑ κ.ά..

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο Υπουργός, έχουν εξεταστεί προσεκτικά τα αιτήματα των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες τους όσο και τις αντοχές της οικονομίας και απηύθυνε για άλλη μια φορά κάλεσμα στους εκπροσώπους των αγροτών για ουσιαστικό διάλογο.

Aκολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσιάρα:

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι αγρότες της χώρας.

Τα αιτήματα που τίθενται απεικονίζουν μια δύσκολη πραγματικότητα στην αγροτική παραγωγή.

Ορισμένα είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Μπορούμε με ειλικρίνεια να δημιουργήσουμε τον αναγκαίο κοινό τόπο συνεννόησης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Έχουμε επεξεργαστεί μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία τα αιτήματα των αγροτών. Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής , μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών, στην ενέργεια , με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα , και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλώ τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους σε ουσιαστικό διάλογο.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, με σταθερά βήματα και κοινή λογική».