Κυβέρνηση σε αγρότες από την Κρήτη: Οι όποιες διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με την Κομισιόν

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης, παρουσία και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, και στελέχη του οργανισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αγρότες παρουσίασαν τα αιτήματά τους, ενώ οι κκ Χατζηδάκης και Τσιάρας δεσμεύτηκαν ότι αρκετά από αυτά θα εξεταστούν και θα αντιμετωπιστούν. Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι, ειδικά για την κτηνοτροφία, υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να αρθούν αδικίες που προέκυψαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής των επιδοτήσεων στους πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, όπως εξηγείται έγινε γνωστό από την Κυβέρνηση αναφέρθηκε ότι, οι όποιες διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν, καθώς διαφορετικά υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος επιβολής νέων προστίμων στη χώρα, διακοπής των επιδοτήσεων και τελικά πολλαπλής ζημίας για τους Έλληνες αγρότες.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να βρεθούν λύσεις και σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών, ώστε να αποφευχθούν αδικίες, ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα της κτηνοτροφίας στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλότερες τιμές γάλακτος, ενώ εξετάστηκαν και ιδέες για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα γεωργίας και μελισσοκομίας, με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη δίκαιη στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεσμεύτηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω ζητήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.