Διάκριση της HELLAGRO Α.Ε. με το EcoVadis Silver Medal – Tοπ 15% παγκοσμίως

Η HELLAGRO Α.Ε. διακρίθηκε με το Silver Medal από την EcoVadis, κατατασσόμενη στο κορυφαίο 15% των εταιρειών που αξιολογούνται παγκοσμίως για τις επιδόσεις τους σε θέματα βιωσιμότητας και υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών.

Η αξιολόγηση της EcoVadis καλύπτει βασικούς τομείς όπως το περιβάλλον, οι εργασιακές πρακτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η επιχειρηματική ηθική και οι υπεύθυνες προμήθειες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας των εταιρειών στο πλαίσιο των κριτηρίων Environmental, Social & Governance (ESG).

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη δομημένη προσέγγιση της HELLAGRO στη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας και ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστου συνεργάτη σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου τα ESG κριτήρια διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή προμηθευτών.

«Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών σε όλο το εύρος της λειτουργίας μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες μας, με συνέπεια και διαφάνεια.»

Η HELLAGRO Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη μακροχρόνια αξία για τους συνεργάτες της, διατηρώντας σταθερή τη δέσμευσή της για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.

https://www.hellagro.gr/diakrisi-tis-hellagro-me-to-ecovadis-silver-medal-top-15-pagkosmios/

www.hellagro.gr