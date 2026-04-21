Όμιλος Πλαστικά Θράκης: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και καθαρών κερδών το 2025

Ισχυρή επίδοση κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης (Thrace Group), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση όγκων και σαφή βελτίωση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 389,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,2% σε σχέση με το 2024, ενώ οι πωληθέντες όγκοι ενισχύθηκαν κατά 7,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική δυναμική του Ομίλου.

Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε άνοδο, με το EBITDA να ανέρχεται στα 48,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,0%, και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 48,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 14,1% έναντι του 2024. Το EBIT διαμορφώθηκε στα 20,6 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 31,6%, εξέλιξη που αντανακλά τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ικανότητα του Ομίλου να ενισχύει την κερδοφορία του σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 77,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,4379 ευρώ, αυξημένα κατά 81,3%, αποτυπώνοντας την ουσιαστική ενίσχυση της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδοσης του Ομίλου.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, τόσο ο κλάδος Τεχνικών Υφασμάτων όσο και ο κλάδος Συσκευασίας κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων και βελτίωση μικτής κερδοφορίας. Ξεχωρίζει η ιδιαίτερα ισχυρή άνοδος του EBITDA στον κλάδο Τεχνικών Υφασμάτων κατά 29,5%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη λειτουργική συνεισφορά των βασικών τομέων του Ομίλου.

Παρά την αύξηση του καθαρού δανεισμού στα 56,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας και της συνακόλουθης αύξησης του κεφαλαίου κίνησης, η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA να διαμορφώνεται στο 1,18, επίπεδο που καταδεικνύει ισορροπημένη μόχλευση και χρηματοοικονομική ευελιξία.

Αναφορικά με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Δ. Μαλάμος σημείωσε: «Σε ακόμη μία χρονιά χαμηλής ανάπτυξης για τις περισσότερες οικονομίες και έντονης αβεβαιότητας, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας βελτιωμένες χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο προϊοντικού χαρτοφυλακίου όσο και σε επίπεδο προσέγγισης της αγοράς, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, δημιουργεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η πρόσφατη εμπορική μας επέκταση, μέσω εξαγοράς, στην περιοχή της Ωκεανίας ενισχύει περαιτέρω το διευρυμένο εμπορικό μας αποτύπωμα. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι, παρά τη δυσμενή τρέχουσα συγκυρία, η αναπτυξιακή μας πορεία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω».

Για το 2026, η Διοίκηση εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι η λειτουργική κερδοφορία του πρώτου τριμήνου θα κινηθεί σημαντικά υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι προϋποθέσεις για υψηλότερη συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδο έτους παραμένουν θετικές, αν και παραμένει εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε εκτίμηση, εξαιτίας της τρέχουσας γεωπολιτικής αστάθειας. Επιπλέον, η ολοκλήρωση της εξαγοράς κατά 100% της BHA Holding Pty Ltd (Bulk Handling Australia) ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου και τη διεύρυνση της παρουσίας του στις αγορές της Ωκεανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ