Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στον Προμαχώνα – Συγκέντρωση το πρωί της Παρασκευής 15/5 στον Λευκώνα

Με στόχο να φτάσουν στον Προμαχώνα και να πραγματοποιήσουν εκεί διαμαρτυρία, αγρότες και κτηνοτρόφοι των Σερρών έδωσαν ραντεβού για το πρωί της Παρασκευής 15/5 στις 10:00 στη διασταύρωση του Λευκώνα.

Ο χρόνος θα γυρίσει στις αρχές του τελευταίου μήνα του 2025, όταν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, εκατοντάδες τρακτέρ με αγρότες και κτηνοτρόφους από τον Νομό Σερρών είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο και αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το φραγμό της αστυνομίας, κατευθύνθηκαν στον Προμαχώνα όπου παρέμειναν, για περισσότερες από πενήντα μέρες, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας.

Οι αγρότες έχουν στόχο να επιστρέψουν στον μεθοριακό σταθμό για να διαμαρτυρηθούν αφού, όπως λένε, από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου. Μάλιστα στο κάλεσμα που κάνουν στους συναδέλφους τους με ανακοίνωση τους τονίζουν: «Δεν αντέχουμε άλλο. Τέρμα η κοροϊδία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά οι αγρότες ξεκινούν κινητοποιήσεις μέσα στην άνοιξη που είναι περίοδος σποράς για αυτούς. «Το είχαμε πει και τότε στον Προμαχώνα. Αν χρειαστεί θα ξαναβρεθούμε εδώ το Μάρτιο. Φτάσαμε Μάϊο και ότι είχαν υποσχεθεί είναι στον αέρα. Έχουμε πολλούς απλήρωτους αγρότες λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ. Τα προβλήματα παραμένουν. Είχαμε βγει στους δρόμους όταν το πετρέλαιο ήταν 1.40 με 1.45, τώρα είναι στα 2 ευρώ. Αυξημένες είναι οι τιμές στα λιπάσματα. Πρέπει να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι η συμμετοχή αύριο θα είναι μεγάλη γιατί οι συνάδελφοι μου δεν βλέπουν ελπίδα, ο πρωτογενής τομέας καταρρέει και δυστυχώς μας αναγκάζουν να βγούμε στους δρόμους, πρώτη φορά μήνα Μάϊο. Σκοπός μας είναι να πάμε στον Προμαχώνα. Να διαδηλώσουμε ειρηνικά και να αναδείξουμε το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τις άλλες κοινωνικές ομάδες» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο αγρότης από το μπλόκο του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποφασίσουν όλοι μαζί σε Γενική συνέλευση τον τρόπο της διαμαρτυρίας τους κι αν θα προχωρήσουν και για πόσες ώρες αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού.

