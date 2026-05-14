Σε απόγνωση οι αγρότες από τις επικαλύψεις – Καταγγελίες στο ypaithros.gr για ανεφάρμοστες προθεσμίες και προβληματικό monitoring

Σε καθεστώς έντονης πίεσης και αβεβαιότητας βρίσκονται χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ (Β’ 247/12.05) που καθορίζει το νέο πλαίσιο υποβολής και ελέγχου αιτημάτων «άρσης επικάλυψης» αγροτεμαχίων στο πλαίσιο των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2025. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτημάτων ορίζεται η 15η Μαΐου 2026, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

Το νέο πλαίσιο αφορά περιπτώσεις όπου, έπειτα από γεωχωρικούς διασταυρωτικούς ελέγχους στο ΟΠΣ WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ, εντοπίζονται επικαλύψεις μεταξύ δηλωμένων αγροτεμαχίων παραγωγών. Η απόφαση περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η ΓΔΕΛΕΠ δεν επιλύει ιδιοκτησιακές διαφορές, αλλά περιορίζεται στον έλεγχο της επιλεξιμότητας και της ορθότητας των δηλώσεων.

Ωστόσο, αγροτικοί φορείς κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σύνθετο και δυσλειτουργικό σύστημα, το οποίο στην πράξη δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να λύσει. Μιλώντας στο ypaithros.gr, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών (πρώην ΕΑΣ), Χρυσόστομος Παυλίδης, υποστηρίζει ότι ο χρόνος που δόθηκε για την υποβολή αιτημάτων είναι ανεπαρκής, ενώ οι περιπτώσεις επικαλύψεων στον συνεταιρισμό του φτάνουν σε πρώτη φάση τα 107 ΑΦΜ.

«Ο χρόνος που δόθηκε είναι ελάχιστος και κανείς δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία με δεδομένα μάλιστα ότι στην περιοχή μας αύριο είναι αργία λόγω της εορτής του Αγίου Αχιλλείου. Έχουμε δεκάδες περιπτώσεις και δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε», σημειώνει, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την επιχειρησιακή δυνατότητα των παραγωγών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο λεγόμενο σύστημα monitoring, το οποίο –όπως υποστηρίζει– παραμένει δυσνόητο για μεγάλο μέρος των αγροτών, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, εντείνοντας το χάσμα μεταξύ ψηφιακών εργαλείων και πραγματικών δυνατοτήτων της υπαίθρου.

«Στον συνεταιρισμό μας έχουμε σε πρώτη φάση 107 ΑΦΜ περιπτώσεις επικαλύψεων. Τι πρέπει να κάνουμε; Το monitoring δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι αγρότες, ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Είμαστε πραγματικά σε απόγνωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ασκεί κριτική και στον τρόπο διόρθωσης των δηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική διαθέσιμη επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις είναι η απόσυρση αιτήματος, κάτι που –όπως λέει– δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση στο πεδίο.

«Η μόνη διόρθωση που μας δίνουν είναι να αποσύρουμε το αίτημα. Δηλαδή να πούμε ψέματα επειδή ο δορυφόρος είδε ένα χωράφι άσπαρτο. Η περιοχή μας είναι ορεινή, με βουνά και ρέματα, και ο δορυφόρος δεν αποτυπώνει σωστά την πραγματικότητα», επισημαίνει.