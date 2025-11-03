ΕΛΛΑΔΑ

Δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αγριόχοιρο – Νεκρός ο 24χρονος οδηγός της

03/11/2025
Σύγκρουση και εκτροπή δίκυκλης μηχανής, με θανάσιμο τραυματισμό, στην Λακωνία. Όπως έγινε γνωστό απ’ την Ελληνική Αστυνομία, το τραγικό γεγονός, συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025, στο 11ο χλμ. του δρόμου Γυθείου – Αρεόπολης.

Δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 24χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με αγριόχοιρο. Στη συνέχεια, προέκυψε εκτροπή του δίκυκλου απ’ την πορεία του και πρόσκρουση σε κολώνα. Μετά, η μηχανή, έπεσε σε χωμάτινο χαντάκι. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ο θανάσιμος τραυματισμός του 24χρονου. Την προανάκριση του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα του Γυθείου.

ertnews.gr

