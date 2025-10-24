Γιορτή κάστανου στην Άρνα Λακωνίας

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Άρνα του δήμου Σπάρτης. Πραγματοποιείται και φέτος ο γνωστή εορτή του κάστανου. Πρόκειται για τριήμερες εκδηλώσεις. Ξεκινούν την Παρασκευή, 24 του μήνα και ολοκληρώνονται την Κυριακή.

Η Άρνα, τιμά το προϊόν της, που αποτελεί σήμα κατατεθέν Οι φετινές τριήμερες εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται από τον δήμο Σπάρτης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Κοινότητα Άρνας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Άρνα», περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, άφθονα εδέσματα από κάστανο, μουσική και χορό, προσφέροντας διασκέδαση, ψυχαγωγία και μια μοναδική εμπειρία στις πλαγιές του Ταΰγετου.

Τα δρώμενα, γίνονται για 20η φορά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

17.00: Εγκαίνια – αγιασμός

17.30: Εγκαίνια της παιδικής χαράς

18.00: Χορωδία Φαιάκων Κέρκυρας

14.00–21.00: Υπαίθρια αγορά

19.00–23.00: Μουσική από dj

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

10.00-21.00: Υπαίθρια αγορά

10.00-19.00: Μουσική από dj

18.00-19.00: Παρέλαση και παρουσίαση χορών από τον Πολιτιστικό Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Σπάρτης «Χοροδρόμοι»

19.00: Μουσικό σχήμα «Καθ’ Ωδών» με τους Σπύρο Κουτσοβασίλη & Ειρήνη Χριστοφιλάκη

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

10.00-18.00: Υπαίθρια αγορά

10.00-12.30: Μουσική από dj

12.30: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροκαμπίου

13.00: Παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Δωρικός Ρυθμός» και τους: Λεωνίδα Σταρογιάννη & Πετρούλα Πιόβα (τραγούδι), Παναγιώτη Ρουσάκο (λαούτο), Νίκο Τσίπα (κλαρίνο), Παναγιώτη Τσιλιμίγκρα (βιολί)

19.00: Τελετή λήξης και κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς