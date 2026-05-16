Δημήτρης Καπνιάς στο 3ο Earth Observation Commercialisation Forum: Οι προκλήσεις της ψηφιακής γεωργίας στην Ελλάδα

Τις μεγάλες δυνατότητες αλλά και τα σοβαρά εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την εφαρμογή της ψηφιακής γεωργίας στην πράξη ανέδειξε ο COO της NEUROPUBLIC, Δημήτρης Καπνιάς, κατά την ομιλία του στο 3rd Earth Observation Commercialisation Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Μαΐου 2026 στη Σεβίλλη. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται από το 2003 στον τομέα της πληροφορικής με έμφαση στις ψηφιακές υπηρεσίες για τη γεωργία, περιέγραψε μια πραγματικότητα όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα, αλλά η μετάβασή της στην καθημερινότητα του παραγωγού παραμένει δύσκολη και άνιση. Κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι η γεωργία περνά πλέον σε μια νέα εποχή, όπου τα δορυφορικά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αισθητήρες πεδίου και τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Δημήτρης Καπνιάς, η πραγματική πρόκληση δεν είναι η συλλογή δεδομένων αλλά η μετατροπή τους σε άμεσες και εφαρμόσιμες αποφάσεις για τον αγρότη. «Η αξία δημιουργείται μόνο όταν η πληροφορία μετατρέπεται σε δράση στο χωράφι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι παραγωγοί δεν χρειάζονται σύνθετους χάρτες και τεχνικές αναλύσεις, αλλά σαφείς και έγκαιρες οδηγίες για το πότε πρέπει να ποτίσουν, να λιπάνουν ή να προστατεύσουν την καλλιέργειά τους.

gaiasense

Η NEUROPUBLIC διαχειρίζεται το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, μια πλατφόρμα που συνδυάζει δορυφορικές εικόνες, δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες υγρασίας, αγρονομικά μοντέλα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα υποστηρίζει περισσότερους από 100.000 αγρότες και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Κατά την παρουσίαση έγινε σαφές ότι η αποκλειστική χρήση δορυφορικών δεδομένων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη επίγειων αισθητήρων και αγρομετεωρολογικών σταθμών, αλλά και νέων εργαλείων όπως οι ψηφιακές παγίδες δάκου.

Οι δυσκολίες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία. Ο μικρός και οικογενειακός χαρακτήρας των εκμεταλλεύσεων, ο κατακερματισμός των αγροτεμαχίων, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η εξάρτηση από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών δεν είναι αυτονόητη.

Εργαλεία γεωργίας ακριβείας

Όπως επεσήμανε, πολλοί παραγωγοί χρειάζονται εργαλεία γεωργίας ακριβείας αλλά αδυνατούν να επενδύσουν σε ακριβό εξοπλισμό ή να αξιοποιήσουν σύνθετα δεδομένα. «Ο στόχος δεν είναι να γίνει ο αγρότης data scientist, αλλά να υποστηρίζεται αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καπνιάς. Παράλληλα, ανέδειξε και τα σημερινά προβλήματα των υπηρεσιών γεωπαρατήρησης, όπως οι καθυστερήσεις στη διάθεση δεδομένων, η περιορισμένη χρονική και χωρική ανάλυση για μικρά και κατακερματισμένα αγροτεμάχια και η δυσκολία διασύνδεσης διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα»

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα», μέσω του οποίου έχουν εγκατασταθεί περίπου 4.800 επίγειοι σταθμοί σε όλη τη χώρα, καθώς και στο έργο υπό τον συντονισμό της European Space Agency για τη λειτουργία μικρών δορυφόρων υψηλής ανάλυσης. Το βασικό συμπέρασμα της παρέμβασής του ήταν ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά τη γεωργία, αρκεί να γίνει πραγματικά προσβάσιμη, λειτουργική και χρήσιμη για τον ίδιο τον παραγωγό.