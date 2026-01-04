ADAPT: Έξυπνες μέθοδοι καλλιέργειας ενισχύουν τη δέσμευση άνθρακα

Σε μια εποχή όπου οι περίοδοι ξηρασίας αυξάνονται και η ανάγκη για βιώσιμες γεωργικές λύσεις γίνεται επιτακτική, το Λουξεμβούργο παρουσιάζει μια καινοτομία που αλλάζει τα δεδομένα. Το ερευνητικό έργο ADAPT αποδεικνύει ότι οι «έξυπνες» μέθοδοι καλλιέργειας μπορούν να ενισχύσουν τη δέσμευση άνθρακα στα εδάφη και να βελτιώσουν την υγεία τους, ακόμη και υπό σοβαρές κλιματικές πιέσεις.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται εθνικά και ξεκίνησε το 2022 υπό τον συντονισμό του Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης καλλιεργειών. Η συντονίστρια του ADAPT, Kate Buckeridge, τονίζει ότι «οι κλιματικές πολιτικές ωθούν τους αγρότες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, υγιή εδάφη σημαίνουν περισσότερο ανθεκτικές καλλιέργειες. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να προστατεύσουν τον εδαφικό άνθρακα και να σχεδιάσουν για το μέλλον, χωρίς να θυσιάσουν την παραγωγικότητα».

Ένας αποτελεσματικός συνδυασμός πρακτικών χαμηλών εκπομπών

Το ADAPT εφαρμόζει ένα πακέτο πρακτικών με τις πρώτες μετρήσεις από τα τριετή πειράματα να είναι εντυπωσιακές. Πιο συγκεκριμένα, το «έξυπνο» σύστημα του ADAPT σχεδόν διπλασίασε τον μικροβιακό άνθρακα της βιομάζας, έναν κρίσιμο δείκτη υγείας του εδάφους, χωρίς να αυξήσει τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου (N2O), ενός ιδιαίτερα ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου.

Η παραγωγή δεν φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά, στοιχείο που ενισχύει την εφαρμοσιμότητα των νέων πρακτικών.Η συντονίστρια του έργου εξηγεί μία από τις βασικές τεχνικές: «Η υποσπορά, δηλαδή η καλλιέργεια ενός δεύτερου φυτού ανάμεσα στις γραμμές της κύριας καλλιέργειας, βοηθά στη συγκράτηση του εδάφους, αυξάνει τον οργανικό άνθρακα και κρατά το νερό διαθέσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε περιόδους ξηρασίας, αυτή η επιπλέον υγρασία μπορεί να κάνει τη διαφορά για την απόδοση».

Παρ’ όλα αυτά, οι λύσεις αυτές συνοδεύονται από προκλήσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ψυχανθή, τα οποία απελευθερώνουν άζωτο συνεχώς, ακόμη και όταν η κύρια καλλιέργεια δεν το χρειάζεται. Η ερευνητική ομάδα του ADAPT εργάζεται για να επιτύχει την ιδανική ισορροπία πρακτικών, που αυξάνουν τη δέσμευση άνθρακα χωρίς να επιβαρύνουν τις εκπομπές.