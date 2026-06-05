Δήμος Αθηναίων: Δημιουργία λεμονόκηπων σε κεντρικά σημεία της πόλης

Στη δημιουργία λεμονόκηπων προχωρά ο Δήμος Αθηναίων σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε γειτονιές, όπως το Κουκάκι και του Γκύζη. Ήδη επί της οδού Καλλιρρόης δημιουργήθηκε ένας τέτοιος θεματικός κήπος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και με τη φύτευση 50 λεμονιών.

Η δημιουργία του αστικού λεμονόκηπου με τη συνδρομή της Coca-Cola HBC Ελλάδος, αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Οι φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Πρασίνου και στην τελική τους φάση με την εθελοντική συμμετοχή κατοίκων της γειτονιάς. Ο νέος χώρος έχει έκταση 2,5 στρέμματα και διαθέτει τέσσερις καθιστικούς πάγκους.

Χτες το απόγευμα έγιναν και τα εγκαίνια από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ένας νέος αστικός πνεύμονας πρασίνου γεννιέται στο Κουκάκι. Δημιουργήσαμε τον πρώτο δημοτικό μονοποικιλιακό κήπο λεμονιάς στην Αθήνα. Φυτέψαμε πενήντα δέντρα και φτιάξαμε έναν πράσινο χώρο περιπάτου, ξεκούρασης και καθημερινής επαφής με τη φύση. Ως δήμος Αθηναίων, συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να πρασινίζουμε την πόλη και τις γειτονιές της».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Μέσα σε δυόμισι χρόνια, μετράμε συνολικά περισσότερα από 12.400 νέα δέντρα στην Αθήνα, ενισχύοντας το αστικό πράσινο. Επόμενος σταθμός, είναι το Άλσος Ευελπίδων, όπου προγραμματίζουμε νέα δενδροφύτευση σε αρδευόμενο χώρο, με την προσθήκη πενήντα ακόμη δέντρων».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον πιλοτική δράση στην περιοχή του Γκύζη, στην οδό Μομφεράτου, με μπόλιασμα 15 δέντρων νεραντζιάς σε λεμονιές.

Ακόμη, ο Δήμος Αθηναίων εμπλουτίζει το πράσινο της πόλης και με 20 περγαμοντιές, που αντικαθιστούν τα ξερά και κομμένα δέντρα των παλαιότερων ετών της οδού Σολωμού στα Εξάρχεια. Πρόκειται για μία δράση που ενισχύει τη βιοποικιλότητα της πόλης καθώς εντάσσονται στο αστικό περιβάλλον όλο και περισσότερα νέα είδη με κύρια χαρακτηριστικά τα χρώματα και τα αρώματα που αποπνέουν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ