Βιομάζα και κυκλική οικονομία στο επίκεντρο της νέας συμμαχίας του LIFE-IP CEI Greece με την ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Μία νέα σημαντική εθελοντική συμμαχία για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης αξιοποίησης των βιοαποβλήτων δρομολογείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP- CEI -Greece, το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα από τη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ).

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του έργου για την ανάπτυξη εθελοντικών συνεργασιών που προωθούν την κυκλική διαχείριση αποβλήτων και υπολειμμάτων του αγροδιατροφικού τομέα, μετατρέποντάς τα σε πολύτιμους πόρους με περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

Η βιομάζα και τα οργανικά υπολείμματα από τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, τη βιομηχανία τροφίμων και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες αποτελούν έναν κρίσιμο πυλώνα της κυκλικής βιοοικονομίας, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων, εδαφοβελτιωτικών, βιολιπασμάτων και άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, η αξιοποίησή τους συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των αποβλήτων, στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης.

Μέσα από τη συνεργασία του έργου LIFE-IP-CEI-Greece και της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η διερεύνηση και προώθηση καινοτόμων λύσεων αξιοποίησης βιομάζας και οργανικών υπολειμμάτων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη της βιομάζας ως αναπτυξιακού εργαλείου για την περιφέρεια και την ελληνική παραγωγή, αλλά και ως βασικού στοιχείου της πράσινης μετάβασης, μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και δημιουργούν νέες αλυσίδες αξίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η εθελοντική συμμαχία έρχεται να ενισχύσει τον ευρύτερο στόχο του έργου LIFE-IP CEI Greece για την επιτάχυνση της μετάβασης της χώρας σε ένα πιο ανθεκτικό και κυκλικό παραγωγικό μοντέλο, όπου τα απόβλητα αντιμετωπίζονται ως πολύτιμοι πόροι και όχι ως υλικά προς διάθεση.

Το έργο LIFE-IP CEI Greece συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.