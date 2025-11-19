Δήμος Κιλελέρ: Άρχισε η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Νέα συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων ξεκινά σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στην Δ.Ε. Κιλελέρ και αύριο Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στην Δ.Ε. Αρμενίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ορθής διαχείρισης που εφαρμόζει ο Δήμος Κιλελέρ.

Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Τρ. Τσινούλης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι “η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της συγκέντρωσης και της ανακύκλωσης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, εδράζεται στις έννοιες του εφικτού και της ανταποδοτικότητας ενώ παράλληλα έχει βαθύτατα περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να καταθέτει εφικτά οράματα και να θέτει σε κίνηση ευρηματικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Στο Δήμο μας γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος που διογκώνεται λόγω της παραγωγής αποβλήτων από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι αγρότες κατά την διαχείριση των συσκευασιών τους”.

“Πρακτικά το πρόβλημα είναι έντονο στους Δήμους με μεγάλες αγροτικές εκτάσεις όπως και ο δικός μας. Συγκεκριμένα, οι συσκευασίες φυτοφαρμάκων απορρίπτονται συνήθως μετά το άδειασμά τους στα σημεία υδροληψίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Βασικός στόχος για την αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασιών είναι η διαλογή και συλλογή τους από τον ίδιο το χρήστη έτσι ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνα απόβλητα. Σ’ αυτή τη δράση δεν θα μπορούσαν να μην έχουν ενεργό ρόλο οι αγρότες της περιοχή μας. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Κιλελέρ προχωρά στην διανομή ειδικών πλαστικών σάκων για την συλλογή των συσκευασιών φυτοφαρμάκων”, κατέληξε ο κ. Τσινούλης.

Το πρόγραμμα ορθής διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων θα πραγματοποιηθεί στις κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, σε συγκεκριμένες ώρες και χώρους που παρατίθενται παρακάτω: Τετάρτη 19.11.25, Δ.Ε. Κιλελέρ. 8:30 Κιλελέρ Δημαρχείο, 9:00 Κοκκίνες πλατεία, 10:00 Νέο Περιβόλι πλατεία, 11:00 Αγναντερή πλατεία, 11:30 Αγροκήπιο πλατεία, 12:00 Μέλισσα γραφεία Κοινότητας, 12:30 Λοφίσκος πλατεία, 13:00 Καλαμάκι πλατεία.

Πέμπτη 20.11.25, Δ.Ε. Αρμενίου. 8:30 Αρμένιο χώρος συγκέντρωσης μηχανημάτων, 8:30 Μεγάλο Μοναστήρι Γραφεία Κοινότητας, 9:30 Νίκη χώρος αποθηκών, 10:30 Αχίλλειο πλατεία. Το πρόγραμμα συλλογής για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του δήμου Κιλελέρ αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ertnews.gr