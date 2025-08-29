Δημοσιεύθηκαν οι όροι της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ

Η μία πλευρά του Ατλαντικού πανηγυρίζει για τα έσοδα που θα φέρει στα ταμεία της η επιβολή δασμών σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, τη στιγμή που η άλλη πλευρά κάθεται σκεπτική και υπολογίζει τις πραγματικές επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας της 27ης Ιουλίου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Αυτό είναι το σκηνικό, έναν μήνα μετά την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας στη Σκωτία από τον Ντόναλντ Τραμπ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, δημοσιεύθηκαν οι 19 όροι της συμφωνίας, ενώ ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εξαιρέσεις προϊόντων που θα μπουν κάτω από ένα καθεστώς μηδενικής επιβολής δασμών, το οποίο ονομάζεται προσωρινά «zero-to-zero». Τέτοια προϊόντα θα είναι σίγουρα τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά ή μέρη αυτών, αλλά η συζήτηση έχει επεκταθεί και σε αγροτικά προϊόντα, όπως το κρασί και η σόγια.

Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις θα αφορούν κυρίως μεταποιημένα τρόφιμα, τα οποία παράγονται εδώ και εξάγονται στις ΗΠΑ για δεκαετίες. Τέτοια είναι η φέτα, οι επιτραπέζιες ελιές, το ελαιόλαδο, η κομπόστα ροδάκινο και η σταφίδα. Συγκεκριμένα για τη φέτα, το προϊόν μας θα γίνει λιγότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα τυριά «τύπου Φέτα», που ήδη παράγονται εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική. Όσον αφορά τις επιτραπέζιες ελιές, αυτές, επίσης, θα γίνουν σαφώς λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με την Τουρκία, που είναι ο πιο δυνατός ανταγωνιστής μας στις ΗΠΑ και στην οποία έχει επιβληθεί οριζόντιος δασμός μόνο 10%.

Στο ελαιόλαδο, οι κυριότεροι ανταγωνιστές μας (Ισπανία-Ιταλία) θα υποστούν την ίδια δασμολογική επιβάρυνση με εμάς. Το ελαιόλαδο στις ΗΠΑ θα υποστεί γενικότερα μια μείωση της ζήτησης, λόγω των αυξημένων τιμών που θα προκύψουν από την επιβολή δασμών.

Τέλος, η κομπόστα ροδάκινο φαίνεται να κερδίζει μόνο από το γεγονός ότι η Κίνα θα υποστεί δασμούς τουλάχιστον 32% στα προϊόντα της και η κινέζικη κομπόστα είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

Οι αγροδιατροφικές παράμετροι της συμφωνίας

Από τους 19 όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ο πρώτος αφορά κυρίως τα αγροτικά προϊόντα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα αλιευτικών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, των μεταποιημένων τροφίμων, των σπόρων φύτευσης, του σογιέλαιου, του χοιρινού κρέατος και του κρέατος από βίσονα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την παράταση της κοινής δήλωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμφωνία δασμών που ανακοινώθηκε στις 21 Αυγούστου 2020, όσον αφορά τον αστακό (η οποία έληξε στις 31 Ιουλίου 2025), σε συνδυασμό με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των προϊόντων, ώστε να συμπεριληφθεί ο μεταποιημένος αστακός».

Ένας άλλος όρος αγροτικού ενδιαφέροντος είναι ο τέταρτος: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευθούν κανόνες καταγωγής, που θα διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της Συμφωνίας για το Αμοιβαίο Εμπόριο θα αποκομίζουν, κυρίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο ένατος και ο δέκατος όρος αφορούν την αντιμετώπιση μη δασμολογικών φραγμών στο διμερές εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, ο ένατος αναφέρει: «Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς δέσμευσης για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών, που επηρεάζουν το εμπόριο τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των απαιτήσεων για τα πιστοποιητικά υγιεινής στα προϊόντα χοιρινού κρέατος και στα γαλακτοκομικά».

Και ο δέκατος: «Αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή των σχετικών προϊόντων στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ενέχει αμελητέο κίνδυνο για την παγκόσμια αποψίλωση των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να εργαστεί για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των παραγωγών και εξαγωγέων των ΗΠΑ σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση, με σκοπό την αποφυγή αδικαιολόγητων επιπτώσεων στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ».