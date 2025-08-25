ΚΕΟΣΟΕ: Περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ από τους Αμερικανούς

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον Ιούλιο από τον διάσημο αμερικανικό οίκο δημοσκοπήσεων Gallup, και παρουσιάζει η ΚΕΟΣΟΕ, μόνο το 54% των Αμερικανών αναφέρουν ότι πίνουν αλκοόλ, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την πρώτη έρευνα το 1939.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με την έρευνα, για τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ των Αμερικανών, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πλέον ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι επιβλαβής για την υγεία τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτή η μετατόπιση από τότε που ξεκίνησαν αυτές οι έρευνες πριν από σχεδόν 90 χρόνια. Η αντίθεση με την περίοδο 1974-1981 είναι εντυπωσιακή, με ποσοστό μεταξύ 68% και 71% των Αμερικανών να αναφέρουν ότι πίνουν αλκοόλ. Η τάση είναι πλέον σαφώς πτωτική: το ποσοστό των καταναλωτών μειώθηκε από 62% το 2023 σε 58% το 2024, και στη συνέχεια σε μόλις 54% φέτος. Η Gallup αποδίδει αυτή τη μείωση στην εξάπλωση μηνυμάτων που υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ κάθε είδους, ακόμη και περιορισμένη, ενέχει κινδύνους για την υγεία, μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες συστάσεις που εξυμνούσαν τα πιθανά οφέλη της μέτριας κατανάλωσης.

Γυναίκες και Νέοι στην Πρώτη Γραμμή

Η Gallup σημειώνει ότι ορισμένα τμήματα του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα δεκτικά σε νέα μηνύματα για την υγεία. Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται πιο απότομα μεταξύ των γυναικών καταναλωτριών το ποσοστό των οποίων έχει μειωθεί κατά 11 μονάδες από το 2023 στο 51%, σε σύγκριση με την μείωση 5 μονάδων μεταξύ των ανδρών, που τώρα βρίσκεται στο 57%. Οι νέοι εμφανίζονται επίσης στο προσκήνιο: ενώ η κατανάλωσή τους μειωνόταν ήδη πριν από μια δεκαετία, η τάση επιταχύνεται, μειούμενη από 59% το 2023 σε 50% το 2025. Ένα άλλο μάθημα: «Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ δεν φαίνεται να συσχετίζεται με μια στροφή των καταναλωτών προς άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, ιδίως την ψυχαγωγική χρήση μαριχουάνας, η οποία είναι πλέον νόμιμη σε περίπου τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ». Η Gallup σημειώνει ότι η χρήση μαριχουάνας είναι υψηλότερη από ό,τι πριν από δέκα χρόνια, αλλά έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές της αμερικανικής αγοράς επισημαίνουν τον αντίκτυπο στην κατανάλωση αλκοόλ των αντιδιαβητικών φαρμάκων, η χρήση των οποίων έχει εκτραπεί για σκοπούς απώλειας βάρους.

Μειούμενη κατανάλωση σε όλα τα μέτωπα

Η Gallup αποδίδει σε μεγάλο βαθμό τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για το αλκοόλ στον αντίκτυπο των αρνητικών μηνυμάτων για την υγεία. Το 2025, το 53% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ —ένα έως δύο ποτά την ημέρα— είναι κακή για την υγεία τους, σε σύγκριση με 28% το 2018, 39% το 2023 και 45% το 2024. Μόνο το 6% πιστεύει ότι η κατανάλωση αυτή είναι ωφέλιμη, ενώ το 37% τη θεωρεί ουδέτερη. Οι νέοι είναι ιδιαίτερα επικριτικοί: σχεδόν τα δύο τρίτα αυτών θεωρούν πλέον τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ επιβλαβή. Η μείωση αφορά όχι μόνο τον αριθμό των καταναλωτών, αλλά και τις ποσότητες που καταναλώνονται. Μόνο το 24% αναφέρει ότι έχει πιει ένα ποτό τις τελευταίες 24 ώρες και το 40% λέει ότι δεν έχει πιει για περισσότερο από μία εβδομάδα. Κατά μέσο όρο, η εβδομαδιαία κατανάλωση είναι 2,8 ποτά, σε σύγκριση με 3,8 πέρυσι, ενώ το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε η Gallup χρονολογείται από το 2003 με 5,1 ποτά. Όσον αφορά τις προτιμήσεις, η μπύρα παραμένει το προτιμώμενο ποτό, μπροστά από τα οινοπνευματώδη ποτά (30%) και το κρασί (29%). Ωστόσο, το τελευταίο κυριαρχεί στις γυναίκες, ενώ η μπύρα απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες και τους νεότερους, οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξουν κρασί.

Παραλληλισμός με την καταπολέμηση του καπνού

Το συμπέρασμα της Gallup είναι, για να μην πούμε τίποτα άλλο, ανησυχητικό για τον κλάδο: η δημοσκόπηση σημειώνει ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία, όπως «κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι ασφαλές», αρχικά είχαν απήχηση στους νέους πριν σταδιακά εξαπλωθούν στις μεγαλύτερες γενιές, που αποτελούν την ιστορική βάση της κατανάλωσης κρασιού πέρα ​​από τον Ατλαντικό. Η Gallup κάνει ακόμη και ένα παραλληλισμό με την προειδοποίηση που εκδόθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Διαχειριστή Δημόσιας Υγείας για τον καπνό, ο οποίος σηματοδότησε την αρχή της διαρκούς μείωσης του καπνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: keosoe.gr