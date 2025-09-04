EE-Mercosur: Σε τροχιά οριστικοποίησης η εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας με το Mercosur – το μπλοκ της Λατινικής Αμερικής που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη – με στόχο να κλείσει η συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Στις αρχές του 2026, η Κομισιόν σκοπεύει επίσης να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της συμφωνίας με το Μεξικό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα μπορούσε να αυξήσει τις ετήσιες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική έως και 39%, δηλαδή περίπου 49 δισ. ευρώ, ενισχύοντας άμεσα πάνω από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, θα μειωθούν σημαντικά οι δασμοί που σήμερα θεωρούνται απαγορευτικοί, όπως 35% για τα αυτοκίνητα, 14-20% για τα μηχανήματα και έως 14% για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στρατηγική απάντηση σε εμπορικές πιέσεις

Η επιτάχυνση της συμφωνίας έρχεται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εμπορικών εντάσεων. Μετά τις πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ από την κυβέρνηση Τραμπ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Οι συμφωνίες με το Mercosur και το Μεξικό αποτελούν σημαντικά βήματα για το οικονομικό μέλλον της ΕΕ. Θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας, θα μειώσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση».

Η ίδια τόνισε ότι η ΕΕ, ήδη ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της μέσα από αυτές τις νέες συνεργασίες.

Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, με εκτιμώμενη αύξηση σχεδόν 50%. Ειδικότερα, θα μειωθούν οι δασμοί για προϊόντα όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη (έως 35%), η σοκολάτα (20%) και το ελαιόλαδο (10%).

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την προστασία 344 ευρωπαϊκών προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), μεταξύ των οποίων και το Parmigiano Reggiano, το οποίο στο παρελθόν είχε συχνά αντιμετωπίσει περιπτώσεις απομίμησης στη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, η απελευθέρωση της αγοράς για προϊόντα όπως το βοδινό και το κοτόπουλο, το ρύζι, η ζάχαρη και η αιθανόλη προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους αγρότες. Στελέχη της Κομισιόν διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρξουν αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις που θα απειλήσουν τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών επιχειρήσεων.

Προβλέπεται επίσης ταμείο έκτακτης ανάγκης σχεδόν 1 δισ. ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά και ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πολιτικές ισορροπίες και αντιδράσεις

Η τελική επικύρωση της συμφωνίας δεν θεωρείται δεδομένη. Για να απορριφθεί, απαιτείται αρνητική ψήφος από τουλάχιστον τέσσερα κράτη-μέλη που να αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της ΕΕ.

Ήδη, χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιρλανδία έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, κυρίως λόγω ανησυχιών για τον αγροτικό τομέα. Αντίθετα, η Ιταλία εμφανίζεται θετική, ενώ η στάση της Ολλανδίας και του Βελγίου παραμένει αβέβαιη λόγω εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων.

Η συμφωνία, για την οποία οι διαπραγματεύσεις διαρκούν 25 χρόνια, φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών, προσφέροντας στην ΕΕ νέες διεξόδους για τα βιομηχανικά και αγροδιατροφικά προϊόντα της, αλλά και ένα ισχυρό αντίβαρο στις αυξανόμενες εμπορικές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.