Εφαλτήριο νεοφυούς επιχειρηματικότητας οι μικροπιστώσεις

Financial Times – Ύμνοι για την Ελλάδα 117 εκατ. ευρώ άντλησαν οι ελληνικές start ups το 2018 Σε αφιέρωμά τους για την ελληνική οικονομία, οι Financial Times «επαινούν» τις ελληνικές start ups, τονίζοντας ότι σημειώνουν πολλές επιτυχίες. Σύμφωνα με έκθεση της Found.ation και δύο συνεργατών του κλάδου τεχνολογίας, που παραθέτουν οι FT, οι ελληνικές start ups κέρδισαν 117 εκατ. ευρώ το 2018. Σήμερα, η κατάσταση της χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, σημειώνουν οι Financial Times. Σημαντική εξέλιξη ήταν η ίδρυση του EquiFund, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την ελληνική κυβέρνηση με κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα του ΕΤΑΕ για επιχειρηματικά κεφάλαια σε ένα μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ, προσθέτει η εφημερίδα.