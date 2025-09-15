Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης «Ανακαλύπτοντας ισχυρισμούς υγείας σε τοπικά προϊόντα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 μ.μ. από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της FoodOxys, εταιρείας τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αργολίδας (Κορίνθου 23, Άργος).

Οι εκπαιδευτικές δράσεις – θεματικά εργαστήρια για την εύρεση ισχυρισμών υγείας σε τοπικά προϊόντα της Ανατολικής Πελοποννήσου, με σκοπό τη διασύνδεση της γνώσης και παραγωγής και η μεταφορά της γνώσης που αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, με σκοπό την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Με αφετηρία και κοινή αποδοχή ότι η διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της υγείας και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, μέσα από την εργαστηριακή ανάλυση για την εύρεση ισχυρισμών υγείας σε τοπικά προϊόντα, επιδιώκεται η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών, της διατροφικής αξίας, και των ευεργετικών ιδιοτήτων τοπικών προϊόντων της ελληνικής υπαίθρου.

Η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου για την εύρεση ισχυρισμών υγείας στα πορτοκάλια Αργολίδας, τα μήλα Delicious Πιλαφά Αρκαδίας, το βατικιώτικο κρεμμύδι Λακωνίας και την τσακώνικη μελιτζάνα Αρκαδίας απευθύνεται σε παραγωγούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, σε φορείς και επιχειρήσεις φιλοξενίας & αγροτουρισμού, σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και τοπικούς φορείς ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης.