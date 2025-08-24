Σκάνδαλο «Watergate» στη Γαλλία – Η Nestle κατηγορείται για παράνομη επεξεργασία φυσικού μεταλλικού νερού

Η πολυεθνική-γίγαντας του κλάδου τροφίμων και ποτών, Nestle, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Οι αποκαλύψεις αφορούν τη θυγατρική της, Nestle Waters, και τη φερόμενη χρήση παράνομων φίλτρων επεξεργασίας για την εμφιάλωση προϊόντων που πωλούνταν ως «φυσικό μεταλλικό νερό».

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το «φυσικό μεταλλικό νερό» πρέπει να εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, χωρίς καμία χημική ή βιολογική επεξεργασία, ώστε να διατηρεί αναλλοίωτα τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Ωστόσο, έρευνες της Le Monde, της Radio France και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Foodwatch αποκάλυψαν ότι η Nestlé χρησιμοποίησε τεχνικές όπως υπεριώδη ακτινοβολία (UV), φίλτρα ενεργού άνθρακα και μικροφιλτράρισμα – μέθοδοι που απαγορεύονται αυστηρά.

Καταγγελίες και νομικές εξελίξεις

Η Foodwatch, μετά από πολύμηνη έρευνα, κατέθεσε τον Φεβρουάριο του 2024 μήνυση στο Παρίσι τόσο εναντίον της Nestle Waters όσο και του ομίλου Sources Alma (σ.σ. ιδιοκτήτη των Cristaline, Saint-Yorre κ.ά.), κάνοντας λόγο για «μαζική απάτη», που παραπλανούσε καταναλωτές επί χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το 30% των φιαλών που πωλούνταν ως «φυσικό μεταλλικό νερό» είχε υποβληθεί σε απαγορευμένη επεξεργασία για να απομακρυνθούν ίχνη βακτηρίων ή φυτοφαρμάκων. Η Foodwatch ζήτησε πλήρη δικαστική διερεύνηση και ποινικές κυρώσεις.

Έρευνα και πολιτική διάσταση

Τον περασμένο μήνα, κλιμάκια της γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στα κεντρικά γραφεία της Nestle στο Παρίσι. Τα ευρήματα ενίσχυσαν τις υποψίες ότι η εταιρεία γνώριζε και συστηματικά εφήρμοζε παράνομες πρακτικές.

Η υπόθεση πήρε και πολιτικές διαστάσεις όταν η γαλλική Γερουσία, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής έρευνας, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν γνώριζε το ζήτημα τουλάχιστον από το 2021, αλλά απέφευγε να το δημοσιοποιήσει για να προστατεύσει την εταιρεία και τον κλάδο. Ο γερουσιαστής Alexandre Ouizille υποστήριξε ότι η αξία της απάτης μπορεί να υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της γαλλικής αρχής καταπολέμησης οικονομικών εγκλημάτων.

Η συμφωνία του 2023 και η κριτική

Το 2023, η Nestle είχε καταλήξει σε συμφωνία εξωδικαστικού χαρακτήρα με τον εισαγγελέα του Epinal (σ.σ. κοινότητα της Γαλλίας), πληρώνοντας πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ για να αποφύγει ποινική δίκη. Επιπλέον, δεσμεύθηκε να διαθέσει περίπου 1,1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και να καταβάλει 516.800 ευρώ σε περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Όμως, η Foodwatch χαρακτήρισε τη συμφωνία «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στα κέρδη που είχε αποκομίσει η εταιρεία από την παράνομη πρακτική – τα οποία εκτιμώνται σε 3 δισ. ευρώ μέσα σε 15 χρόνια. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε κανονική δίκη, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία.

Η θέση της Nestle

Η Nestle αναγνώρισε ότι είχε χρησιμοποιήσει τεχνικές που δεν συνάδουν με τον ορισμό του «φυσικού μεταλλικού νερού», ισχυριζόμενη ωστόσο ότι αυτό έγινε για λόγους διασφάλισης της υγείας των καταναλωτών. Όπως σημείωσε, οι μάρκες Perrier, Vittel, Contrex και Hépar παραμένουν ασφαλείς και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας.

Η εταιρεία δήλωσε, επίσης, ότι έχει συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές από το 2021, όταν και αποκάλυψε τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε, ενώ υπέβαλε αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας του εργοστασίου στη Vergeze (σ.σ. πηγή της Perrier).

Νέες ποινικές διώξεις και περιβαλλοντικές κατηγορίες

Η υπόθεση δεν περιορίζεται, πλέον, μόνο στην παραπλάνηση των καταναλωτών. Στις αρχές του 2025, οι γαλλικές αρχές επέκτειναν την έρευνα και σε άλλες πιθανές παρανομίες, όπως η παράνομη διάθεση φίλτρων και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών σε περιοχές των Vosges, που φέρονται να συνδέονται με τη Nestle Waters, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Αντίκτυπος στην αγορά και στη δημόσια εικόνα

Η κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα την εικόνα της Perrier, μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες ανθρακούχου μεταλλικού νερού στον κόσμο. Το 2024, μετά τον εντοπισμό βακτηρίων εντέρου στην πηγή της Vergeze, καταστράφηκαν εκατομμύρια φιάλες για προληπτικούς λόγους. Η περιφέρεια του Gard διέταξε την αφαίρεση όλων των μη εγκεκριμένων φίλτρων, ώστε να διατηρηθεί η «εγγύηση φυσικής προέλευσης».

Οι συνέπειες ήταν άμεσες: Οι πωλήσεις της Perrier στη Γαλλία μειώθηκαν κατά 24% μέσα σε λίγους μήνες, ενώ αντίστοιχη πτώση σημειώθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ζημιά στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι δύσκολο να αποκατασταθεί.

Απαιτήσεις για διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για το πώς πρέπει να ελέγχεται η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού στην Ευρώπη. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταναλωτικές ενώσεις και πολιτικοί ζητούν:

Αυστηρότερους ελέγχους σε όλες τις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης.

Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το «φυσικό μεταλλικό νερό».

Υποχρεωτική διαφάνεια στην ετικέτα για τυχόν επεξεργασίες.

Όπως δήλωσε η Foodwatch, «το σκάνδαλο της Nestle δείχνει ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να λειτουργούν πέρα από τους κανόνες για χρόνια, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση για έλεγχο».

Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την πορεία της Nestle στη Γαλλία, αλλά και το μέλλον του ίδιου του θεσμού του «φυσικού μεταλλικού νερού» στην ΕΕ, με τον κίνδυνο η υπόθεση να μείνει στην ιστορία ως το σκάνδαλο Watergate (εν προκειμένω «water» = «νερό») της βιομηχανίας ποτών.