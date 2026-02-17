Έκκληση της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας να ολοκληρωθεί η καραντίνα των αιγοπροβάτων

Συνεχίζονται τα προβλήματα βιωσιμότητας των αγροκτηνοτρόφων λόγω της ευλογιάς των προβάτων στη Δυτική Μακεδονία. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απευθύνει έκκληση να ολοκληρωθεί η καραντίνα, στην οποία έχει τεθεί ο νομός Κοζάνης, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλης Χαρούμενος το πρόβλημα είναι τεράστιο.

«Σε όλη την περιφέρεια είχαμε μόνο τρία κρούσματα. Μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπήκε όλος ο νομός Κοζάνης σε καραντίνα έως 30 Μαρτίου. Αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Έχω άριστη συνεργασία και με τον κύριο Τσιάρα και με τον κύριο Κέλλα, έφερα το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο και αποφασίσαμε ομόφωνα να μείνει ελεύθερος ο νομός Κοζάνης. Προτείνουμε να μείνουμε ελεύθεροι γιατί έπρεπε να μείνουμε ελεύθεροι από 6 Ιανουαρίου και η ΕΕ πρότεινε τέλη Μαρτίου. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα με τις σφαγές, δεν μπορούν να μετακινηθούν τα ζώα, το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Π. Χαρούμενος.