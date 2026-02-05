Νέο κρούσμα ευλογιάς στο Μαντούδι – Ανεπαρκή τα μέτρα, εκτεθειμένοι οι κτηνοτρόφοι

Το νέο κρούσμα ευλογιάς που καταγράφηκε στην περιοχή του Μαντουδίου, έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο ότι τα μέχρι σήμερα μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας δεν αποδίδουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτοκτηνοτροφικός Μελισσοκομικός Σύλλογος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση ο Σύλλογος αναφέρει ότι: «οι παραγωγοί παραμένουν εκτεθειμένοι, τα κοπάδια απροστάτευτα και η αγανάκτηση μεγαλώνει, καθώς κυβέρνηση, Δήμος και Περιφέρεια δείχνουν αδυναμία — ή απροθυμία — να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά μια κρίση που απειλεί την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Με αφορμή το νέο κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή του Μαντουδίου, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην κτηνοτροφία της περιοχής.

Το νέο αυτό περιστατικό αποδεικνύει ότι τα μέχρι σήμερα μέτρα της κυβέρνησης δεν αποδίδουν και δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία των κοπαδιών και των παραγωγών. Παράλληλα, ο Δήμος και η Περιφέρεια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με αδιαφορία, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις και χωρίς πραγματική στήριξη των πληγέντων.

Για πάνω από 50 ημέρες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι βρέθηκαν στους δρόμους, διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωσή τους και προειδοποιώντας για τις συνέπειες της εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα. Οι φωνές αυτές αγνοήθηκαν.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας, δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, ενώ οι κτηνοτρόφοι παραμένουν εκτεθειμένοι.

Ρωτάμε ξεκάθαρα: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα κοπάδια μας;

Τι θα γίνει με τα ζώα που δεν θα μπορέσουν να διατεθούν ενόψει Πάσχα;

Ποιος θα αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα όσων πλήττονται;

Τι θα γίνει με τη μεταφορά και προμήθεια ζωοτροφών λόγω των περιοριστικών μέτρων;

Θα υπάρξει μέριμνα για δωρεάν ή επιδοτούμενες ζωοτροφές;

Θα υπάρξουν άμεσες αποζημιώσεις;

Απαιτούμε:

Άμεση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου.

Μαζικό και δωρεάν εμβολιασμό των κοπαδιών.

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Κάλυψη κόστους ζωοτροφών.

Άμεσες αποζημιώσεις.

Δεν θα ανεχτούμε την καταστροφή μας για να πλουτίζουν μια χούφτα όμιλοι που διαχειρίζονται την εξαγωγή φέτας».