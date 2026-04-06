Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση ζωονόσων από το ΥΠΑΑΤ

Στη λήψη στοχευμένων μέτρων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού των αιγοπροβάτων προχωρά το υπουργέιο, με τροπολογία που κατατέθηκε και υποστηρίχθηκε στη Βουλή από τον υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη.

Η ρύθμιση προβλέπει την επέκταση και προσαρμογή των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης και την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός ανέδειξε τον επείγοντα χαρακτήρα της παρέμβασης, σημειώνοντας ότι «η τροπολογία που συζητούμε σήμερα απαντά σε μια πραγματική και επείγουσα ανάγκη, που αφορά άμεσα την ελληνική κτηνοτροφία, την αγροτική οικονομία και, τελικά, την κοινωνική συνοχή σε πολλές περιοχές της χώρας».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην εξέλιξη της επιζωοτίας, τόνισε ότι «η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο συνιστά μια σοβαρή απειλή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση:

Διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση και μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται,

Δίδεται η δυνατότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών με έκτακτο προσωπικό και συνεργασίες με ιδιώτες και

Επεκτείνεται η εφαρμογή των ήδη δοκιμασμένων μέτρων που ίσχυσαν για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Λαζαρίδης, «ακριβώς γι’ αυτό, η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί γρήγορα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να προστατευθεί η παραγωγή». Ξεκαθάρισε ότι είναι κρίσιμο σε αυτή τη φάση να κρατήσουμε την επιζωοτία εντός των ορίων της πληγείσας περιοχής. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διαφύγει από το νησί και να εξελιχθεί σε ευρύτερη κρίση με πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και την οικονομία. Για τον λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους είναι απολύτως απαραίτητη», σημείωσε.