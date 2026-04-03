Δύο νέα κρούσματα αφθώδους στη Λέσβο – Στα 20 σύνολο τα επιβεβαιωμένα στο νησί

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι επιβεβαιώθηκαν 2 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 4 εκτροφές στη Λέσβο.

Μετά και τη νέα εργαστηριακή επιβεβαίωση, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο νησί ανέρχεται πλέον σε 20, σε σύνολο 25 θετικών εκτροφών.

Τα νέα περιστατικά εντοπίζονται σε εκτροφές της Λέσβου που βρίσκονται υπό επιδημιολογική διερεύνηση και αυξημένη κτηνιατρική επιτήρηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν άμεσα στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων εκρίζωσης και περιορισμού της νόσου, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα, που περιλαμβάνουν την υγειονομική θανάτωση των ζώων των ευαίσθητων ειδών, τον καθαρισμό και την απολύμανση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και τους αναγκαίους περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, προϊόντων και υλικών, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.

Τοποθεσία και το είδος εκτροφών

Ειδικότερα, τα νέα περιστατικά αφορούν εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιοχή Νάπη κοντά στην Πελόπη της Λέσβου.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους παραμένει απολύτως κρίσιμη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και για την ανάσχεση της διασποράς του αφθώδους πυρετού. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την επιδημιολογική εικόνα και θα συνεχίσουν να ενημερώνουν υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη.