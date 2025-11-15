Έκτακτη σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ με Χατζηδάκη, Τσιάρα και Πιτσιλή – «Στόχος η προκαταβολή της Βασικής να έχει πληρωθεί έως τις 30/11»

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα (Δομοκού 5) βρέθηκαν σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Οι δύο υπουργοί είχαν σύσκεψη με τη διοίκηση του Οργανισμού, ενόψει της κρίσιμης περιόδου των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «μεγάλη μεταρρύθμιση» με αυξημένες απαιτήσεις και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Τόνισε ότι ζητείται από τα στελέχη «να βάλουν τα δυνατά τους» ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για τη βασική ενίσχυση. «Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι χρειάζεται ώστε οι αγρότες να πληρωθούν στην ώρα τους και να επιβραβευτούν οι έντιμοι παραγωγοί», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και θα στηρίζει όσους έχουν πραγματικά παραγωγικές εκμεταλλεύσεις.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της για τις πληρωμές έως τα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου — όπως για φερτά υλικά, ζωοτροφές και την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο — και πρόσθεσε ότι στόχος είναι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης να έχει πληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για το Μέτρο 23 και τα υπόλοιπα προγράμματα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. «Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στη γεωργία, με περισσότερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «δύσκολη αλλά αναγκαία προσπάθεια», με επίκεντρο την εύρυθμη ροή των πληρωμών. «Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να πάρουν την ανάσα που χρειάζονται», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι προσωρινές καθυστερήσεις λόγω των απαραίτητων ελέγχων θα οδηγήσουν σε έναν νέο, πιο δίκαιο και διαφανή ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε τη «διπλή στόχευση» της προσπάθειας: αφενός να ολοκληρωθούν οι πληρωμές εντός των ασφυκτικών προθεσμιών, αφετέρου να διασφαλιστεί ότι θα καταβληθούν με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη, «προστατεύοντας τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων».

Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις τους μετά το τέλος της σύσκεψης στον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:

Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση με αρκετές δυσκολίες, αλλά και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό η κατεύθυνση προς τα στελέχη του είναι να βάλουν τα δυνατά τους. Ειδικά σε αυτή τη φάση, που πλησιάζουμε στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, να εργάζονται —αν χρειαστεί— και κάθε μέρα. Προσωπικά είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας και να επιβραβευτούν από το καινούργιο σύστημα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί εκ των πραγμάτων με μεγαλύτερη διαφάνεια και θα επιβραβεύει στην πράξη όλους εκείνους που έχουν εκμεταλλεύσεις παραγωγικές, που συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και στην ύπαιθρο.

Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει τιμήσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τις πληρωμές που είχαμε υποσχεθεί να γίνουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου: φερτά υλικά, ζωοτροφές, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κ.ά. Συνεχίζουμε τώρα με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Στόχος, όπως έχει τεθεί, είναι οι πληρωμές να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Για αυτό εργαζόμαστε συνεχώς. Υπάρχει επίσης η καταβολή της αποζημίωσης της ενίσχυσης για το λεγόμενο Μέτρο 23, καθώς και οι πληρωμές άλλων προγραμμάτων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Και επαναλαμβάνω: είναι βούληση του ίδιου του Πρωθυπουργού, όλων μας στην κυβέρνηση και του Υπουργού Γεωργίας, να δημιουργηθεί και να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο σε σχέση με τη γεωργία και τις αγροτικές ενισχύσεις στη χώρα μας. Να προχωρήσει μπροστά, επιβραβεύοντας τους πραγματικούς παραγωγούς και χτίζοντας ένα καινούργιο μοντέλο μεγαλύτερης παραγωγικότητας και αποδοτικότητας για τη γεωργία.

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Μόλις ολοκληρώσαμε μια σύσκεψη υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, η οποία αφορούσε τη ροή όλων των ζητημάτων που έχουν ως κυρίαρχο στόχο τις πληρωμές. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πως αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη λεγόμενη νέα εποχή, όπου θα μπορεί να ολοκληρώνει κάθε διαδικασία με διαφάνεια και δικαιοσύνη, είναι μια πραγματικά δύσκολη προσπάθεια.

Η σκέψη και ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στον συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που χρειάζονται, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δικές τους δυσκολίες και στα δικά τους προβλήματα. Είναι μια περίοδος, επαναλαμβάνω, που όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα από την ενσωμάτωση των ελέγχων —που είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές— και παρά τις όποιες καθυστερήσεις, θα μας δοθεί η δυνατότητα την επόμενη μέρα να μιλάμε για έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Στη σημερινή συνάντηση υπογραμμίστηκε η διπλή στόχευση που έχουμε: πρώτον, να πληρώσουμε, τηρώντας τα πολύ ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουμε μπροστά μας. Δεύτερον, να πληρώσουμε με διαφάνεια και δικαιοσύνη τους αγρότες που πράγματι δικαιούνται τις επιδοτήσεις, διασφαλίζοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων».