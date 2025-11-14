Κ. Τσιάρας: Βασική μας προτεραιότητα να δημιουργήσουμε τη συνθήκη για να μην διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι

Με στοιχεία που κατέδειξαν το πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σοβαρότητα της απειλής για τους ευρωπαϊκούς πόρους, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας παρενέβη στη Βουλή, δίνοντας πλήρεις απαντήσεις για τις πληρωμές, την ευλογιά και τις παρεμβάσεις στήριξης στον πρωτογενή τομέα. Ο κ. Τσιάρας κατέθεσε στα πρακτικά τις δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (27/03/2025 και 04/08/2025), στις οποίες επισημαίνεται ότι, αν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις, ενδέχεται να εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών.

Μάλιστα, ο Υπουργός επισήμανε: «Η μετάβασή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης είναι μια ελάχιστη υποχρέωση που έχει η χώρα μας για να ανακτήσει την αξιοπιστία της έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών». Και τόνισε πως η αναμόρφωση του αποτελεί υποχρέωση της χώρας και αναγκαία προϋπόθεση αποκατάστασης της αξιοπιστίας της Ελλάδας τόσο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσο και στους έντιμους παραγωγούς.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ΥπΑΑΤ: «η μετάβασή του σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης δεν είναι μια αδήριτη ανάγκη που προκύπτει έτσι ξαφνικά, αλλά απαίτηση που επιβάλλεται εδώ και καιρό».

Παράλληλα εξήγησε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιεί δύο συμφωνημένα σχέδια δράσης, τα οποία επιβάλλουν την εφαρμογή ελέγχων πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, επειδή «η ανάγκη για την πατρίδα μας είναι να δημιουργήσουμε τη συνθήκη που δεν θα βάζουμε σε διακινδύνευση τους ευρωπαϊκούς πόρους» και οι έλεγχοι αποτελούν κεντρικό όρο αυτής της προσπάθειας.«Επιχειρούμε να απαντήσουμε και να λύσουμε μία παθογένεια δεκαετιών», είπε και προσέθεσε ότι στόχος είναι διαφανείς πληρωμές, αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και ασφάλεια των ευρωπαϊκών πόρων, σε συνδυασμό με ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και των κτηνοτρόφων.

Οι παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής

Απαντώντας σε τοποθετήσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, υπενθύμισε ότι όποιος θέλει να δει ξεκάθαρα τη σημερινή εικόνα για τον πρωτογενή τομέα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ως αφετηρία το 2019. Θύμισε ακόμη τα φορολογικά βάρη, τον τότε ΦΠΑ στα λιπάσματα και στα αγροεφόδια και ανέδειξε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης:

τη νομοθετημένη επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, και την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύξηση κατά 50% του πλαφόν

τη ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα,

τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6%.

Διαχείριση της ευλογιάς: Παράνομοι εμβολιασμοί οδηγούν σε νέα κρούσματα

Σε ό,τι αφορά, στη διαχείριση της ευλογιάς , ο κ. Τσιάρας κατέθεσε στο σώμα τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου και περιέγραψε την πραγματική εικόνα στο πεδίο: «Βρίσκαμε θανατωμένα ζώα δεξιά και αριστερά», ενώ υπογράμμισε ότι «οι παράνομοι εμβολιασμοί πυροδοτούν νέα κρούσματα».

Παρουσίασε τις δεσμεύσεις του Κανονισμού 361 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου «η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη μετακίνηση εμβολιασμένων ζώων… και τη μετακίνηση προϊόντων εμβολιασμένων ζώων», υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα και όχι σε πολιτική πίεση.

Ο Υπουργός στάθηκε ειδικά και στις συνέπειες που θα είχε για την ελληνική παραγωγή η υιοθέτηση πρακτικών που οδηγούν σε ενδημικό καθεστώς, υπογραμμίζοντας ότι «η ίδια η εμπορικότητα προϊόντος που προέρχονται από ενδημικό καθεστώς δεν θα έχει την ίδια ένταση, ούτε την ίδια αξία, ούτε την ίδια απήχηση. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας». Με αυτή την αναφορά, επισήμανε ότι οι αποφάσεις για την ευλογιά δεν είναι απλώς τεχνικές ή υγειονομικές, αλλά συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων στην αγορά και με την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ακατάσχετο των ενισχύσεων de minimis, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά: «Όλη αυτή η προσπάθεια είναι να ανακουφίσουμε πραγματικά το κτηνοτροφικό κόσμο. Ποια άλλη κυβέρνηση το νομοθέτησε αυτό», ενώ υπογράμμισε με νόημα ότι «αυτή την αυτονόητη συνθήκη θα έπρεπε όλα τα κόμματα να τη στηρίζουν και όχι να την κρίνουν». Τέλος, τόνισε ότι θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη γενναιότητα από την αντιπολίτευση σε αφορά στην κριτική της για την κυβερνητική πολιτική στην ευλογιά. «Όταν όμως κάποιος δεν δέχεται μέτρα και ψηφίζει αρνητικά εξ αρχής, τα οποία δεν έχουν πολιτική κατεύθυνση, που είναι μέτρα για να στηρίξουν αυτή τη στιγμή τον Έλληνα κτηνοτρόφο που πλήττεται, αυτό είναι κάτι άλλο, δεν είναι πολιτική θέση».

