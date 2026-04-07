Έλεγχος και σύλληψη 5 ατόμων για παράνομη αλιεία αχινών στην Αλεξανδρούπολη

Στη σύλληψη πέντε ημεδαπών ηλικίας 22, 35, 39, 39 και 40 ετών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες στις 6 Απριλίου 2026, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης για παράβαση των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 65/2014 «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού», με τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν.Δ. 420/1970 «Aλιευτικός κώδικας» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986 «Υποβάθμιση περιβάλλοντος» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία».

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διενέργεια ελέγχου, σε Ε.Ι.Χ. όχημα με τρέιλερ εντός του επιβατικού λιμένα Αλεξανδρούπολης, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω ημεδαποί είχαν προβεί από κοινού στην αλιεία, μεταφόρτωση και μεταφορά, με σκοπό την εμπορία, είκοσι πέντε σάκων που περιείχαν συνολικά 16.250 τεμάχια αχινών, συνολικού καθαρού βάρους 820 κιλών, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, σε μη επιτρεπόμενη ποσότητα και ενώ μεγάλο μέρος αυτών ήταν κάτω των προβλεπόμενων διαστάσεων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αχινών ποντίστηκε στη θάλασσα.

