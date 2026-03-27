Προωθούνται οι διαδικασίες αποξήλωσης αυθαίρετων και εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων μυδοκαλλιέργειας στη Χαλάστρα

Προωθούνται οι διαδικασίες για την αποξήλωση 52 αυθαίρετων και εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων (πλωτών και μη) μυδοκαλλέργειας, στη θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας. Από τις εγκαταστάσεις αυτές, οι πασσαλωτές είναι εγκαταλειμμένες εδώ και πολλά χρόνια, αποτελούν μεγάλη περιβαλλοντική πληγή ενώ επηρεάζουν αρνητικά και τη ναυσιπλοϊα στον Θερμαϊκό Κόλπο, άρα και τη λειτουργία του λιμανιού.

Εξάλλου, παρά την υλοποίηση της εθελοντικής μετεγκατάστασης των νόμιμων μονάδων μυδοκαλλιέργειας στις θέσεις που προβλέπονται από την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις όχι μόνο δεν περιορίστηκαν αλλά συνέχισαν να εξαπλώνονται. Παράλληλα, το προϊόν που προέρχεται από τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις δεν ελέγχεται κτηνιατρικά και υγειονομικά, με κίνδυνο εξαιτίας και του εξαγωγικού του χαρακτήρα, η χώρα να κινδυνεύει να υποστεί βαρύτατες κυρώσεις από την ΕΕ.

Τα παραπάνω ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιχειρεί να θέσει ένα οριστικό τέλος σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης, επί 25 χρόνια. «Για εμάς είναι αναγκαία η απελευθέρωση των δημόσιων θαλάσσιων εκτάσεων από τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις μυδοκαλλιέργειας καθώς αυτές προκαλούν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, στις αρχές του προηγούμενου Δεκεμβρίου, εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη η απόφαση κατάσχεσης και δήμευσης των εγκαταστάσεων αυτών. Ήδη έχουν αποσταλεί τα 52 πρωτόκολλα καταστροφής, για αυθαίρετες εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν κατασχεθεί και δημευθεί στη θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας, ενώ πριν από λίγες ημέρες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπέβαλε αίτημα στο Πράσινο Ταμείο για να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση της αποξήλωσης, απομάκρυνσης και καταστροφής των αυθαίρετων (πλωτών) και εγκαταλειμμένων (πασσαλωτών) εγκαταστάσεων μυδοκαλλιέργειας, με το ποσό των 2,8 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Γαλαμάτη, η διαδικασία θα προχωρήσει σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και τον συνεταιρισμό των οστρακοκαλλιεργητών.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία για κάθε τεμάχιο ώστε να προετοιμαστεί η διαδικασία καταστροφής. Στη συνέχεια εφόσον το Πράσινο Ταμείο εγκρίνει τη χρηματοδότηση θα γίνει ο σχετικός διαγωνισμός και με την ανάδειξη του αναδόχου θα αρχίσει η αποξήλωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, έχει ήδη ολοκληρωθεί η ΠΟΑΥ και ήδη είναι προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε η οστρακοκαλλιέργεια να ασκείται με έλεγχο, οργανωμένα και κυρίως νόμιμα στον Θερμαϊκό. Σημειώνεται ότι η οστρακοκαλλιέργεια (με κατεξοχήν τη μυδοκαλλιέργεια) είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός κλάδος των υδατοκαλλιεργειών μετά τις ιχθυοκαλλιέργειες και ένας από τους δυναμικότερους της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ