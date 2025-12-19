ΕΛΓΑ: Βιασύνη που εγείρει… ερωτήματα – Ο ΕΛΓΑ παρακράτησε ασφαλιστικές εισφορές πριν πιστωθεί η Βασική

Με οργή και εύλογη αναστάτωση υποδέχτηκε ο αγροτικός κόσμος το σοβαρό «ατόπημα» (σ.σ. μετριοπαθής χαρακτηρισμός για το τι, τελικά, συνέβη) που σημειώθηκε κατά την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, όταν ο ΕΛΓΑ έσπευσε να παρακρατήσει κανονικά το υπόλοιπο των ασφαλιστικών εισφορών χιλιάδων δικαιούχων πριν καν πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τραπεζικοί λογαριασμοί «άδειασαν» χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε ένα ευρώ ενίσχυσης, δημιουργώντας σκηνικό αγανάκτησης και εκρηκτικό κλίμα στη βάση της αγροτικής κοινωνίας, η οποία εδώ και εβδομάδες αγωνίζεται για τα δίκαια αιτήματά της, έχοντας παραταγμένα τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς.

Το περιστατικό με τις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ απέκτησε σοβαρότερες διαστάσεις μετά από ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφέροντας ότι η επίμαχη –και εκ των υστέρων βαφτισμένη «λαθεμένη»– παρακράτηση δεν ήταν απλώς ένα… τεχνικό ατύχημα. Αντιθέτως, φαίνεται –σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα– ότι έγινε επειδή ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν διέθετε τα απαραίτητα ταμειακά υπόλοιπα για να καλύψει την πληρωμή των περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τα χρήματα «βγήκαν» από τους λογαριασμούς των παραγωγών, κάνοντας έναν σύντομο, αλλά εξοργιστικό κύκλο, προτού επιστρέψουν στις τσέπες τους, πυροδοτώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία τα μπλόκα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

