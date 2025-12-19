Μητσοτάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

«Ναι» στον διάλογο, «όχι», σε κάθε τόνο και τρόπο, «στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας», διεμήνυσε εκ νέου ο πρωθυπουργός προς τους αγρότες, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, χθες, στις Βρυξέλλες.

Οπως σημείωσε, σημειώνοντας πως «κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα. Εν όψει της σημερινής ονομαστικής ψηφοφορίας σήμερα στη Βουλή, κάλεσε τα κόμματα, «αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα

σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι

οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται, να στηρίξουν αυτή τη

μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο».

Όπως είπε, ήδη αυτή η μεταρρύθμιση «έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους σιτοπαραγωγούς, στους

βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη

αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι,

αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του

συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».

Πηγή: kathimerini.gr