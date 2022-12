Η Ελλάδα αναπτυξιακός πόλος της Compo Expert στην Αν. Μεσόγειο

Την ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας ως hub για τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί η νέα επένδυση της Compo Expert στη μονάδα της Πάτρας. Ο όμιλος προχώρησε στην πλήρη εξαγορά του εργοστασίου, το οποίο μέχρι πρόσφατα μίσθωνε από τον πρώην ιδιοκτήτη του, κίνηση η οποία έρχεται να προστεθεί στον επιπλέον χώρο στη Βιομηχανική Ζώνη που αποκτήθηκε πρόσφατα.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο γενικός διευθυντής της Compo Expert Ελλάς ΑΕ και υπεύθυνος για τη χώρα μας, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος (φωτό), οι παρεμβάσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς στο αποκτηθέν εργοστάσιο ο όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας.

Οι εγκαταστάσεις στην Πάτρα εκτείνονται σε 18.300 τ.μ. και η δυναμικότητά τους ξεπερνά τους 60.000 τόνους σε ετήσια βάση. Εκεί θα επεξεργάζονται και θα συσκευάζονται συγκεκριμένα προϊόντα θρέψης, τα οποία απευθύνονται τόσο στην εγχώρια όσο και στις αγορές που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Compo Expert Hellas.

Focus στους βιοδιεγέρτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται σε όλη την γκάμα των λιπασμάτων και τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει στις νέες τεχνολογίες βιολογικών και βιοδιεγερτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «Farm to Fork Europe» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην Αθήνα με θέμα «Plant Biostimulants in The Global Context», ο διευθύνων σύμβουλος της Compo Expert, Thomas Ahrens, δήλωνε στην κάμερα του Ypaithros TV ότι οι βιοδιεγέρτες είναι ίσως το πλέον συναρπαστικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο σήμερα κομμάτι της αγοράς αγροτικών εφοδίων.

Ο ίδιος, μάλιστα, προανήγγειλε ότι μέχρι το 2025 η Compo Expert θα διπλασιάσει την παρουσία της στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Από την πλευρά του, ο Regional Manager ΕΜΕΑ (Europe, Middle East & Africa) του Compo Expert Group, Παναγιώτης Χαμακιώτης, υπογραμμίζει, σε σχετική δήλωσή του, ότι ειδικά για τους πελάτες στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, η νέα εξαγορά «θα επιταχύνει τη μεγάλη δυναμική στη λειτουργία μας και θα στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας που επιτυγχάνεται σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια». Όπως σημειώνει, βάζει την Compo Expert Hellas σε ισχυρότερη θέση, ώστε να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να επενδύει «σε προηγμένες τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων στο εργοστάσιο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει επίσης εμπράκτως τη δέσμευση της Compo Expert «για μεγιστοποίηση της αξίας και των υπηρεσιών προς τους συνεργάτες της», αλλά και για συνέχιση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

«Αυτή η στρατηγική επιβεβαιώνει την αξία και τη φιλοσοφία της Compo Expert να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά και στην κορυφή των καινοτόμων του κλάδου μας. Αυτό το πνεύμα καινοτομίας είναι στο DNA μας και το νέο εργοστάσιο του ομίλου θα δημιουργήσει πραγματικά οφέλη και μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και τους υπαλλήλους μας», υπογραμμίζει ο κ. Χαμακιώτης.