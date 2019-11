Έλληνες «Startuppers» συμμετέχουν σε σεμινάριο για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στο Ισραήλ

Δώδεκα Έλληνες «startuppers» συμμετέχουν στο ειδικό σεμινάριο για Έλληνες και Κύπριους επιχειρηματίες που πραγματοποιείται στην Χάιφα του Ισραήλ από τις 10 ως τις 19 Νοεμβρίου με θέμα «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα: νέες νεοφυείς επιχειρήσεις», στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου στους τομείς της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Οι τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού, των τεχνολογικών εφαρμογών και της πληροφορικής είναι μεταξύ αυτών που εκπροσωπούνται από τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Το σεμινάριο αποτελεί μέρος τριών εργαστηρίων που διοργανώνονται από το Mashav (Οργανισμός του Yπουργείου Εξωτερικών Ισραήλ για την Παγκόσμια Ανάπτυξη και Συνεργασία) τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να λάβουν τα εργαλεία και τις γνώσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των ιδεών τους σε ένα από τα πιο ανεπτυγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας παγκοσμίως», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Θα ακολουθήσουν σεμινάρια επίσης στο Ισραήλ με θέμα: «Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματιών (Support Systems for Entrepreneurs)» (24 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου) και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: μετατρέποντας μια ιδέα σε επιχείρηση (Social Entrepreneurship: Transforming an Idea to a Business)» (8-17 Δεκεμβρίου.)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ