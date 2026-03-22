ΕΛΣΤΑΤ: Σε ανοδική πορεία οι τιμές παραγωγού

Εκδόθηκε το δελτίο τύπου Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιανουάριο του 2026 στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει, για έναν ακόμη μήνα, μικρή αύξηση στο κόστος παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2026 αποτυπώθηκε αύξηση 0,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Όσον αφορά τον δείκτη εκροών, τις τιμές παραγωγού δηλαδή, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει για τον μήνα Ιανουάριο 2026 αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 7,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Όσον αφορά το δωδεκάμηνο, Ιανουάριος 2026- Ιανουάριος 2025, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,6%, τον μήνα οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,9% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,3%, τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και β) από τη μείωση κατά 0,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής.