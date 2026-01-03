EMISIS: Το λετονικό ψηφιακό εργαλείο που αλλάζει τους κανόνες στη δασική διαχείριση

Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση απαιτεί πρακτικές λύσεις, η Λετονία παρουσιάζει ένα από τα πιο καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για τη δασική διαχείριση, τη δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού EMISIS. Το εργαλείο, που αναπτύχθηκε από μια Επιχειρησιακή Ομάδα του EIP-AGRI με συντονισμό από το Λετονικό Κέντρο Συμβουλών Δασικών Υπηρεσιών, επιτρέπει στους διαχειριστές δασών να προβλέπουν πώς οι πρακτικές τους θα επηρεάσουν τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τα επόμενα 50 χρόνια.

Το εργαλείο δεν λειτουργεί μόνο ως ένας υπολογιστικός μηχανισμός, αλλά αποτελεί μια ψηφιακή πύλη που ενημερώνει, καθοδηγεί και, τελικά, ενθαρρύνει τους διαχειριστές γης να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες πρακτικές. Σε μια χώρα όπου πάνω από το 50% της έκτασης είναι καλυμμένο από δάση, η ανάγκη για σύγχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία είναι επιτακτική.

Ένα εργαλείο με καινοτόμο, bottom-up φιλοσοφία

Όπως δήλωσε ο Raimonds Bermanis, συντονιστής του έργου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ΚΑΠ, «είναι ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο με πολλά οφέλη για όσους ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη δασοπονία και τη γεωργία άνθρακα». Το EMISIS δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν τα δικά τους στοιχεία, όπως είδος δέντρων, έδαφος, ηλικία, περιορισμούς στη διαχείριση και να λαμβάνουν προσαρμοσμένες προτάσεις για κάθε δασική συστάδα. Η bottom-up (σ.σ. από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής γης παραμένει στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με πρόσβαση σε άμεσα αξιοποιήσιμα δεδομένα.

Το εργαλείο περιλαμβάνει 14 πρακτικές δασοπονίας και αγροδασοπονίας. Για καθεμία από αυτές, η Επιχειρησιακή Ομάδα ανέπτυξε ειδικούς αλγορίθμους που υπολογίζουν τη μελλοντική δέσμευση CO2 και τις μεταβολές στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της Λετονίας.

Πρόβλεψη για έως και 50 χρόνια

Εκτός από τα παραπάνω, το EMISIS δεν περιορίζεται στο να παρουσιάζει στατική πληροφορία. Παράγει δυναμικά μοντέλα που προβλέπουν πώς θα εξελιχθεί η ικανότητα δέσμευσης άνθρακα ενός δάσους με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι προβλέψεις, που εκτείνονται έως και πέντε δεκαετίες στο μέλλον, επιτρέπουν σε διαχειριστές και συμβούλους να σχεδιάσουν ολιστικά και να κατανοήσουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο κάθε επιλογής.

Παράλληλα, η εφαρμογή συνδέεται άμεσα με την εθνική δασική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται τακτικά, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες εργάζονται πάνω σε πληροφορίες που αντανακλούν την πραγματική κατάσταση του δασικού οικοσυστήματος.