«Γεωργία με Ευφυΐα»: Ενισχύεται το υφιστάμενο δίκτυο με 1800 Σταθμούς Συλλογής Δεδομένων

Η Ελλάδα συνεχίζει με συνέπεια την πορεία της προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα» αποτελεί κομβική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας συλλέγονται και αναλύονται πολύτιμα δεδομένα από την ελληνική ύπαιθρο. Το εν λόγω εγχείρημα συνιστά την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συλλογή και αξιοποίηση γεωργικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.

Η προηγούμενη φάση του Έργου:

Ενδεικτικά, έχουν ήδη σχεδιαστεί και τεθεί σε λειτουργία:

3.000 Υποστηρικτικοί Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων

50 Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων Επαυξημένης Ακρίβειας

50 Πειραματικά Αγροτεμάχια

50 Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (Drones)

Χρήσιμοι Δείκτες από Δορυφορικές Εικόνες

13 Υποσυστήματα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ευφυούς Γεωργίας

Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης (ΚΔΥ) σε κάθε Περιφέρεια της χώρας

Δήλωση Συμμετοχής στο Έργο – Δωρεάν για Παραγωγούς

Κατά τους προσεχείς μήνες προβλέπεται η εγκατάσταση και δωρεάν διάθεση 1.800 επιπλέον Υποστηρικτικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων (ΣΣΔ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας www.digiagro.gr.

Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων σε όλες τις Περιφέρειες

Το Έργο, το οποίο έχει προσελκύσει πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάστασης συνολικά 4.800 Υποστηρικτικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων σε αγροτεμάχια σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η εκτεταμένη αυτή υποδομή αποτελεί βασικό στοιχείο του εξειδικευμένου εξοπλισμού που τοποθετείται σταδιακά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, προσφέροντας δεδομένα απευθείας από το πεδίο και τροφοδοτώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Ευφυούς Γεωργίας. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU