Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων των μπλόκων στον «αέρα»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων στον αέρα του ΕΡΤnews και της εκπομπής «Newsroom» παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και ο Γιάννης Βογιατζής από τα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, αντιπαρατέθηκαν με φόντο τη στάση των αγροτών μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, τον αριθμό των μπλόκων που δεν εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, το «αντάρτικο» αυτών και τo αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Εμείς είμαστε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είμαστε σε όλα τα μπλόκα της χώρας. Η συνάντηση θα είναι με τον Πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας αμφισβητώντας την επιστολή των συναδέλφων του, αγροτών, καθώς και τον αριθμό των μπλόκων που δηλώνουν ότι εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, με αντίλογο ότι πρόκειται για περίπου έξι μπλόκα.

Στη διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή «Newsroom» υπήρξαν εκατέρωθεν αιχμές για παρεμβάσεις σε μπλόκα άλλων ομάδων, με εκπροσώπους να ζητούν να μην αποδίδονται αναφορές ή χαρακτηρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Μην μιλάμε και να μη λέτε για τα πράγματα που δεν ισχύουν. Έχετε τους ντελιβεράδες και (σ.σ. κάνουν) είναι μπλόκα» κατήγγειλε ο κ. Βογιατζής.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή σημειώθηκε από τον κ. Μαρούδα με τον κ. Βογιατζή να επιβεβαιώνει το γεγονός προσθέτοντας όμως: «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τρέχουμε για το ίδιο πράγμα και μακάρι να λυθεί το πρόβλημα».

Οι αγρότες της Καρδίτσας προχώρησαν σε δυναμική κινητοποίηση στον Ε65, με περισσότερα από 100 τρακτέρ να ξεκινούν από τα διόδια των Σοφάδων και να κατευθύνονται μέσω της Εθνικής Οδού προς τον Μπράλο, με στόχο τον συμβολικό αποκλεισμό του σημείου. Η πορεία πραγματοποιείται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, με συνοδεία περιπολικών, προκειμένου –όπως επισημαίνουν– να περιοριστούν τα προβλήματα στην κίνηση.

Την ίδια ώρα ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα τόνισε ότι η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τα άμεσα οικονομικά αιτήματα, αλλά συνολικά την αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται. Όπως υποστήριξε οι κυβερνητικές τοποθετήσεις και επιλογές οδηγούν σε δραστική μείωση του αγροτικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την ερήμωση των χωριών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Καρδίτσα όπου οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσής του με τον κ. Κέλλα, παραμένουν τα βασικά αιτήματα για το κόστος ενέργειας, το αγροτικό πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και τη στήριξη των αγροτικών προϊόντων με σημαντική παράμετρο και το γεγονός πως τα μέτρα δεν καλύπτουν το σύνολο του κλάδου και αφήνουν εκτός πολλούς παραγωγούς, ιδιαίτερα όσους έχουν οικονομικές εκκρεμότητες ή ρυθμίσεις.

Παράλληλα ο αρμόδιος Υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας μεταξύ άλλων υπενθύμισε τις χθεσινές ανακοινώσεις τις κυβέρνησης με τα μέτρα στήριξης για τους αγρότες σημειώνοντας πως το βασικό μέτρο αποτελεί η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 9,3 λεπτά, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το μέτρο αφορά αγρότες με αγροτικό τιμολόγιο, ενώ όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορούν να ενταχθούν μέσω ρύθμισης, με ελαφρώς αυξημένη χρέωση. Παράλληλα, σημείωσε ότι το αγροτικό πετρέλαιο θα παρέχεται αφορολόγητο απευθείας στην αντλία, μέσω τεχνικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, με μεταβατικό διάστημα για την υλοποίηση του μέτρου. Επίσης, οι αποζημιώσεις για ζημιές στην παραγωγή θα φτάνουν το 100% της ασφαλιστικής αξίας, αντί για 80% που ίσχυε έως σήμερα. Επιπλέον, 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετα κονδύλια της βασικής ενίσχυσης θα κατευθυνθούν σε κτηνοτροφία, σιτάρι, βαμβάκι, καθώς και σε μηδική και τριφύλλι σε περιοχές που επλήγησαν από την ευλογιά.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι το τελικό κόστος ρεύματος παραμένει υψηλό λόγω πρόσθετων χρεώσεων, ενώ χαρακτηρίζουν ανεπαρκή την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο. Δηλώνουν ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και περιμένουν απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα για απευθείας διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Κλείνοντας ο κ. Κέλλας τόνισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση ενιαίας εκπροσώπησης των μπλόκων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς στις κρατικές ενισχύσεις.