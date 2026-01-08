Κόβεται στα δύο η χώρα – Οι αγρότες κλείνουν εθνικές οδούς, διόδια, σήραγγες

Σε 48ωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, βασικών οδικών κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων προχωρούν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις συμπληρώνοντας 40 ημέρες στους δρόμους και τονίζουν ότι η εξειδίκευση των μέτρων δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους. Διαμηνύουν δε ότι «θα κάνουμε πράξη την ακραία στάση μας» και κλείνουν, εθνικές οδούς, διόδια, σήραγγες, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.

Λαμία: Άρχισε η εκτροπή των οχημάτων από το Κάστρο Βοιωτίας – Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προχώρησαν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Όσον αφορά στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού στον Πυργετό

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού στον Πυργετό.

Νωρίτερα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ενημέρωσαν τις αστυνομικές δυνάμεις για την απόφασή τους να κλείσουν τον δρόμο. Αυτή την ώρα, η αστυνομία απομακρύνει τα τελευταία οχήματα που είχαν εξέλθει από την εθνική οδό και κατευθύνθηκαν προς την παλιά εθνική, με κατεύθυνση νότια προς τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τους αγρότες, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει όσο έχει αποφασίσει το Πανελλήνιο Συντονιστικό.

Οι αγρότες προς αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων στη σήραγγα των Τεμπών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μηχανοκίνητη πορεία αγροτών προς τις σήραγγες των Τεμπών, με μεγάλο κομβόι τρακτέρ, αγροτικών και Ι.Χ. οχημάτων να κατευθύνεται από το μπλόκο της Νίκαιας προς το σημείο. Οι αγρότες έχουν προαναγγείλει 48ωρο καθολικό αποκλεισμό των εθνικών οδών, με στόχο το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στις σήραγγες.

Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση ενδέχεται να λήξει νωρίτερα μόνο στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημά τους για απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δηλώνουν απογοητευμένοι και εξοργισμένοι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων και της παλαιάς εθνικής οδού, σε συνεννόηση με την αστυνομία.

Αγρότες με 120 τρακτέρ κατευθύνονται στον Μπράλο

Σε εξέλιξη η μεγάλη κινητοποίηση αγροτών από την Καρδίτσα, με περισσότερα από 120 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να κινούνται στο ύψος της λίμνης Σμοκόβου με κατεύθυνση τον Μπράλο, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην περιοχή.

Στόχος των αγροτών είναι η τοποθέτηση των τρακτέρ κάθετα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς και το κλείσιμο των παραδρόμων προς Άμφισσα και Λαμία.

Η πορεία των αγροτών πραγματοποιείται με συνοδεία της Τροχαίας, με ένα περιπολικό να προηγείται και ένα να ακολουθεί, ενώ η κίνηση διεξάγεται προσωρινά από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, προκειμένου να αποφευχθεί άμεση ταλαιπωρία των πολιτών.

Κλείνουν στις 15:00 οι δρόμοι στο μπλόκο της Θήβας

Από τα διόδια της Θήβας διαμηνύουν ότι στις 15:00 όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι παρακαμπτήριοι θα κλείσουν.

Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Αιτωλοακαρνανία: Οι αγρότες του μπλόκου του Αγγελόκαστρου έκλεισαν τα διόδια

Σε αποκλεισμό της Ιονίας οδού στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου προχώρησαν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, μετά και την χθεσινή απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής τους. Αναμένεται επίσης να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά.

Παράλληλα η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή του Χαλικίου και με εντολή της Τροχαίας, ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεσολογγίου έως και τον Α/Κ Κουβαρά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Ταυτόχρονα, κλειστή είναι η ράμπα εξόδου στο Χαλίκι, προς Αντίρριο.

Λόγω της κυκλοφοριακής ρύθμισης ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Κλόκοβας και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Γαβρολίμνης.

Κλειστός είναι ο κόμβος του Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας απέκλεισαν την πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, ευθυγραμμιζόμενοι με την πανελλαδική απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό.

Κοζάνη: Διήμερος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα επί της Εγνατίας Οδού από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη – Δίωρος αποκλεισμός στον ΒΟΑΚ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη, αφού δηλώνουν απογοητευμένοι από τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών.

Οι κτηνοτρόφοι περιμένουν την καταβολή των πληρωμών τους μέχρι αύριο Παρασκευή, οπότε και λήγει η διορία που έχουν θέσει στην κυβέρνηση.

Στο μεταξύ σήμερα από τις 14:00 έως τις 16:00 το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ενώ αύριο Παρασκευή, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 10 το πρωί και αποκλεισμό της Εφορίας Χανίων έως το βράδυ.

Αύριο, στις 16:00 το απόγευμα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση, στον κόμβο των Πεζών.

Τέλος, στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να συνεδριάσει στο Ηράκλειο το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Θεσσαλονίκη: Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας προχωρούν από τις 16.30 παραγωγοί της περιοχής

Με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 16.30 και για χρονικό διάστημα τρεισήμισι ωρών, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

